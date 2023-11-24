Марино ПУШИЧ: «Полесье - непростой соперник, но мы готовы на все 100%»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился мыслями о матче 15-го тура УПЛ против «Полесья».

«Надеюсь, мы переняли опыт от наших последних двух матчей. Один момент может изменить ход всего поединка, поэтому следует играть остро все время, чтобы не дать сопернику найти свой момент.

«Полесье» - непростой соперник, они не просто так находятся на втором месте, нет в современном футболе легких игр, особенно против команды, набравшей столько очков, но мы готовы на все на 100%. Наш соперник часто предпочитает атаки от собственных ворот, играет через длинные передачи. Мы полностью готовы к этой игре», – сказал Пушич.

Матч «Шахтер» – «Полесье» состоится сегодня, 24 ноября в 19:00.