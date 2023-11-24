Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Полесье - непростой соперник, но мы готовы на все 100%»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 11:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:02
371
0

Марино ПУШИЧ: «Полесье - непростой соперник, но мы готовы на все 100%»

Наставник «горняков» – о следующем матче УПЛ

24 ноября 2023, 11:34 | Обновлено 24 ноября 2023, 13:02
371
0
Марино ПУШИЧ: «Полесье - непростой соперник, но мы готовы на все 100%»
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич поделился мыслями о матче 15-го тура УПЛ против «Полесья».

«Надеюсь, мы переняли опыт от наших последних двух матчей. Один момент может изменить ход всего поединка, поэтому следует играть остро все время, чтобы не дать сопернику найти свой момент.

«Полесье» - непростой соперник, они не просто так находятся на втором месте, нет в современном футболе легких игр, особенно против команды, набравшей столько очков, но мы готовы на все на 100%. Наш соперник часто предпочитает атаки от собственных ворот, играет через длинные передачи. Мы полностью готовы к этой игре», – сказал Пушич.

Матч «Шахтер» – «Полесье» состоится сегодня, 24 ноября в 19:00.

По теме:
Роман ДИДЫК: «Рух едет в Киев только за положительным результатом»
Источник: Вингер Карпат может перейти в польский клуб за солидные деньги
Илья КВАСНИЦА: «В матче с Динамо мы не будем отсиживаться в обороне»
Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Футбол | 24 ноября 2023, 12:19 1
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент
Без Довбика. Обнародован список лучших нападающих мира на данный момент

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших страйкеров мира прямо сейчас

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23 ноября 2023, 15:20 4
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер
Футбол | 24.11.2023, 09:18
Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер
Марлон исключает возможность возвращения в Шахтер
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Футбол | 23.11.2023, 13:57
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Футбол | 23.11.2023, 15:25
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
23.11.2023, 14:59 1
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
ФОТО. Украинский футболист погиб с семьей в страшной аварии в Польше
23.11.2023, 20:32 1
Футбол
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
22.11.2023, 12:54 8
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47 1
Футбол
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
Леннокс Льюис предостерег Фьюри от серьезной ошибки перед боем с Усиком
23.11.2023, 14:24 3
Бокс
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем