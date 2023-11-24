Один из самых титулованных футболистов может быть арестован на 9 лет
Дани Алвеса подозревают в изнасиловании
Испанская прокуратура требует 9 лет тюрьмы для бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.
40-летний бразилец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. В августе следователь выдвинул против бразильца обвинения, и в этом месяце суд заявил, что достаточно доказательств для начала судебного разбирательства. Дата слушаний еще не назначена.
Алвес отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что имел сексуальные отношения по согласию.
Прокуроры также требуют, чтобы Алвес выплатил жертве 150 000 евро (131 000 фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба и запретил какие-либо контакты с ней в течение 10 лет. Они также хотят, чтобы Алвес оставался под наблюдением в течение десяти лет после отбытия срока заключения.
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