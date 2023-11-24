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Бразилия
24 ноября 2023, 09:52 |
534
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Один из самых титулованных футболистов может быть арестован на 9 лет

Дани Алвеса подозревают в изнасиловании

24 ноября 2023, 09:52 |
534
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Один из самых титулованных футболистов может быть арестован на 9 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Испанская прокуратура требует 9 лет тюрьмы для бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.

40-летний бразилец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. В августе следователь выдвинул против бразильца обвинения, и в этом месяце суд заявил, что достаточно доказательств для начала судебного разбирательства. Дата слушаний еще не назначена.

Алвес отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что имел сексуальные отношения по согласию.

Прокуроры также требуют, чтобы Алвес выплатил жертве 150 000 евро (131 000 фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба и запретил какие-либо контакты с ней в течение 10 лет. Они также хотят, чтобы Алвес оставался под наблюдением в течение десяти лет после отбытия срока заключения.

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Источник Sky Sports
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Serhii P.
Відомі люди незахищені перед всякими шльондрами, які потім вимагають з них гроші.
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