Один из самых титулованных футболистов может быть арестован на 9 лет

Испанская прокуратура требует 9 лет тюрьмы для бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.

40-летний бразилец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны 30 декабря 2022 года. В августе следователь выдвинул против бразильца обвинения, и в этом месяце суд заявил, что достаточно доказательств для начала судебного разбирательства. Дата слушаний еще не назначена.



Алвес отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что имел сексуальные отношения по согласию.

Прокуроры также требуют, чтобы Алвес выплатил жертве 150 000 евро (131 000 фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба и запретил какие-либо контакты с ней в течение 10 лет. Они также хотят, чтобы Алвес оставался под наблюдением в течение десяти лет после отбытия срока заключения.