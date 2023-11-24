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  4. Фернандиньо запросил помощь в связи с исчезновением родственника
Бразилия
24 ноября 2023, 09:43 |
205
0

Фернандиньо запросил помощь в связи с исчезновением родственника

Экс-хавбек «Шахтера» и «Манчестер Сити» разыскивает деда

24 ноября 2023, 09:43 |
205
0
Фернандиньо запросил помощь в связи с исчезновением родственника
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо, который поиграл в Европе за «Шахтер» и «Манчестер Сити», обратился к жителям двух бразильских муниципалитетов с просьбой помочь найти его деда, который пропал без вести.

«Доброе утро. Я пишу это послание специально для жителей Ресифи и Жабуатан-дус-Гуарарапис. Мой дедушка, Бенедито Машаду, болен болезнью Альцгеймера и он пропал без вести со вчерашнего утра (22 ноября – прим. ред.). Если кто-нибудь его видел, пожалуйста, свяжитесь с местной полицией. Заранее большое спасибо», - написал Фернандиньо.

Отметим, что буквально накануне «Атлетико Паранаэнсе» отрапортовал о продлении контракта с 38-летним Фернандиньо до конца 2024-го.

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Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе
Источник Terra
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