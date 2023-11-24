Фернандиньо запросил помощь в связи с исчезновением родственника

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо, который поиграл в Европе за «Шахтер» и «Манчестер Сити», обратился к жителям двух бразильских муниципалитетов с просьбой помочь найти его деда, который пропал без вести.

«Доброе утро. Я пишу это послание специально для жителей Ресифи и Жабуатан-дус-Гуарарапис. Мой дедушка, Бенедито Машаду, болен болезнью Альцгеймера и он пропал без вести со вчерашнего утра (22 ноября – прим. ред.). Если кто-нибудь его видел, пожалуйста, свяжитесь с местной полицией. Заранее большое спасибо», - написал Фернандиньо.

Отметим, что буквально накануне «Атлетико Паранаэнсе» отрапортовал о продлении контракта с 38-летним Фернандиньо до конца 2024-го.