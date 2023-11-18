Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год
Бразилия
18 ноября 2023, 10:15 |
329
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год

Опытный бразилец задержится в футболе как минимум до конца 2024-го

18 ноября 2023, 10:15 |
329
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год
ФК Атлетико Паранаэнсе. Фернандиньо

38-летний экс-хавбек «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, как и сообщалось ранее, продолжит активные выступления в рядах своего нынешнего клуба «Атлетико Паранаэнсе».

Ветеран продлил контракт с «красно-черными» еще на один сезон – до конца 2024 года.

В «Атлетико Паранаэнсе», который является родным клубом для футболиста, Фернандиньо вернулся летом минувшего года, когда завершился срок действия его контракта с «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 6 ассистами.

По теме:
Иско близок к продлению контракта с Бетисом
Источник: УАФ продлила контракт с Лучано Лучи
Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе продление контракта чемпионат Бразилии по футболу
Источник ФК Атлетико Паранаэнсе
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Футбол | 17 ноября 2023, 20:25 31
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?

«Эвертон» получил штраф в 10 очков, что отправило ирисок в хвост таблицы

Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator
MMA | 18 ноября 2023, 07:00 4
Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator
Амосов потерпел первое поражение в карьере и потерял пояс Bellator

Джейсон Джексон из Ямайки нокаутировал украинца в 3-м раунде

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 18.11.2023, 06:01
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму
Футбол | 18.11.2023, 09:49
ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму
ВИДЕО. Норвегия в спарринге переиграла Фареры, Холанд получил травму
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17.11.2023, 16:00
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
17.11.2023, 14:39 25
Футбол
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 5
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
16.11.2023, 13:15 1
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
17.11.2023, 17:46 3
Теннис
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
Зинченко или Мудрик? Назван украинец с самой большой зарплатой в АПЛ
16.11.2023, 12:35 5
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем