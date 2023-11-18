ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год

38-летний экс-хавбек «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, как и сообщалось ранее, продолжит активные выступления в рядах своего нынешнего клуба «Атлетико Паранаэнсе».

Ветеран продлил контракт с «красно-черными» еще на один сезон – до конца 2024 года.

В «Атлетико Паранаэнсе», который является родным клубом для футболиста, Фернандиньо вернулся летом минувшего года, когда завершился срок действия его контракта с «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 6 ассистами.