ОФИЦИАЛЬНО. Фернандиньо продлил контракт с Атлетико Паранаэнсе на год
Опытный бразилец задержится в футболе как минимум до конца 2024-го
38-летний экс-хавбек «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, как и сообщалось ранее, продолжит активные выступления в рядах своего нынешнего клуба «Атлетико Паранаэнсе».
Ветеран продлил контракт с «красно-черными» еще на один сезон – до конца 2024 года.
В «Атлетико Паранаэнсе», который является родным клубом для футболиста, Фернандиньо вернулся летом минувшего года, когда завершился срок действия его контракта с «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне хавбек провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 6 ассистами.
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