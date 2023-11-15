38-летний Фернандиньо решил не завершать карьеру и отыграть еще сезон

Бывший полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе», решил не завершать карьеру в конце нынешнего года и отыграть еще как минимум сезон в своей текущей команде.

Футболист уже проинформировал о своем решении руководство клуба, и в ближайшее время стороны обсудят пролонгацию сотрудничества.

В текущем сезоне Фернандиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 48 матчей, отличившись 4 голами и 6 ассистами.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо не планирует уходить из футбола после завершения карьеры.