38-летний Фернандиньо решил не завершать карьеру и отыграть еще сезон
Бразилец с лета 2022-го выступает на родине
Бывший полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе», решил не завершать карьеру в конце нынешнего года и отыграть еще как минимум сезон в своей текущей команде.
Футболист уже проинформировал о своем решении руководство клуба, и в ближайшее время стороны обсудят пролонгацию сотрудничества.
В текущем сезоне Фернандиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 48 матчей, отличившись 4 голами и 6 ассистами.
Ранее сообщалось, что Фернандиньо не планирует уходить из футбола после завершения карьеры.
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