Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 38-летний Фернандиньо решил не завершать карьеру и отыграть еще сезон
Бразилия
15 ноября 2023, 12:04 |
1124
0

38-летний Фернандиньо решил не завершать карьеру и отыграть еще сезон

Бразилец с лета 2022-го выступает на родине

15 ноября 2023, 12:04 |
1124
0
38-летний Фернандиньо решил не завершать карьеру и отыграть еще сезон
instagram.com/fernandinho

Бывший полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, который в настоящий момент выступает в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе», решил не завершать карьеру в конце нынешнего года и отыграть еще как минимум сезон в своей текущей команде.

Футболист уже проинформировал о своем решении руководство клуба, и в ближайшее время стороны обсудят пролонгацию сотрудничества.

В текущем сезоне Фернандиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 48 матчей, отличившись 4 голами и 6 ассистами.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо не планирует уходить из футбола после завершения карьеры.

По теме:
ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с дисквалифицированным хавбеком
ДЕКУ: «В правила Ла Лиги внесли изменения, которые могут нам помочь»
Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе продление контракта чемпионат Бразилии по футболу
Источник A Bola
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Футбол | 15 ноября 2023, 08:42 6
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея

О нем должны были помнить из-за голов и ярких действий на поле, но вспоминают лишь ориентацию

Ребров ставит тактику, Аль-Наср может сыграть в ЛЧ, порадовал Прометей
Футбол | 15 ноября 2023, 09:20 0
Ребров ставит тактику, Аль-Наср может сыграть в ЛЧ, порадовал Прометей
Ребров ставит тактику, Аль-Наср может сыграть в ЛЧ, порадовал Прометей

Главные новости за 14 ноября на Sport.ua

10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
Футбол | 14.11.2023, 13:15
10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
10 известных экс-игроков национальных сборных, играющих в низших лигах
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14.11.2023, 20:00
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Футбол | 14.11.2023, 21:28
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
15.11.2023, 00:41
Футбол
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 9
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
14.11.2023, 21:01 5
Баскетбол
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
14.11.2023, 22:07 14
Футбол
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
13.11.2023, 09:46
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем