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Бразилия
20 октября 2023, 08:49 |
337
0

Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе

Пока легендарный экс-хавбек «Шахтера» не спешит подписывать новый контракт с «Атлетико Паранаэнсе»

20 октября 2023, 08:49 |
337
0
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

38-летний опорный полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо не спешит продлевать свой контракт с клубом, истекающий в конце нынешнего года.

Фернандиньо хочет и дальше иметь перед собой вызовы в спортивной карьере, из-за чего планирует подождать и узнать, сумеет ли его нынешний клуб получить путевку в Кубок Либертадорес на следующий сезон.

«Возможность с продлением контракта существует. Через некоторое время неизбежно придется сесть и поговорить. Мы придем к соглашению, которое окажется лучшим для обеих сторон. Посмотрим, что произойдет. В настоящий момент нужно проявить много спокойствия и осторожности», - сказал Фернандиньо.

Бразильский экс-игрок «Шахтера» не намерен прощаться с футболом после завершения карьеры игрока. В последние годы Фернандиньо прошел несколько курсов в области менеджмента как в Бразилии, так и за рубежом.

«Атлетико Паранаэнсе» после 27 сыгранных матчей занимает 6-е место в турнирной таблице бразильской Серии А. Финиш на этой позиции позволит команде сыграть в квалификации Кубка Либертадорес в следующем сезоне.

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Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе трансферы продление контракта
Источник oGol
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