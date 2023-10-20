Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе

38-летний опорный полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо не спешит продлевать свой контракт с клубом, истекающий в конце нынешнего года.

Фернандиньо хочет и дальше иметь перед собой вызовы в спортивной карьере, из-за чего планирует подождать и узнать, сумеет ли его нынешний клуб получить путевку в Кубок Либертадорес на следующий сезон.

«Возможность с продлением контракта существует. Через некоторое время неизбежно придется сесть и поговорить. Мы придем к соглашению, которое окажется лучшим для обеих сторон. Посмотрим, что произойдет. В настоящий момент нужно проявить много спокойствия и осторожности», - сказал Фернандиньо.

Бразильский экс-игрок «Шахтера» не намерен прощаться с футболом после завершения карьеры игрока. В последние годы Фернандиньо прошел несколько курсов в области менеджмента как в Бразилии, так и за рубежом.

«Атлетико Паранаэнсе» после 27 сыгранных матчей занимает 6-е место в турнирной таблице бразильской Серии А. Финиш на этой позиции позволит команде сыграть в квалификации Кубка Либертадорес в следующем сезоне.