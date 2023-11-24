Хаманн – о сборной Германии: «Это было действительно разочаровывающе»

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн, который сейчас является экспертом Sky Sport, высказал мнение об игре сборной Германии в товарищеских поединках с командами Турции (3:2) и Австрии (0:2).

«Это было действительно разочаровывающе, особенно после небольшого роста в матчах с США и Мексикой. Надежда на стабильность была быстро разбита.

Когда я смотрю на состав команды во вторник, я не удивляюсь тому, что у нас не было ни стабильности в обороне, ни контроля над игрой. Ещё хуже была реакция тренера после игры, что и в следующем году мы не будем монстром обороны. Когда я создаю команду, должны быть охвачены все стороны, особенно позиция опорного полузащитника. Тогда можно строить команду вокруг обороны, а не атаки», – заявил Хаманн.