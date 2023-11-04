ХАМАНН: «Тухеля в долгосрочной перспективе ждет провал в Баварии»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля и обвинил его в том, что он плохо влияет, в частности, на Йозуа Киммиха.

«С тех пор, как сюда пришел Тухель, развитие не было лучшим. Результаты были верными, но метод не был убедительным.

На самом деле тренеру проще всего получить стабильность в защите. Конечно, у них может быть еще один или два игрока, но если вы продолжаете это говорить, вы даете игрокам алиби. В этой ситуации «Баварии» нужны игроки, показывающие лидерские качества. А пока их нет.

Нойер вернулся, это поможет команде. Только Тухель разобрал Киммиха за шесть-семь месяцев. Он совсем растерян. Нойер получил травму, а Мюллер редко играет. Так что Киммих был самым влиятельным игроком. Если Киммиха довели до того, что он едва дает пас на пять метров, я не удивлюсь, если команда развалится. Я не испытываю особой симпатии к тренеру, потому что многое из того, что сейчас происходит, является его виной», – сказал Хаманн.