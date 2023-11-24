На беду Ливерпуля. Холанд готов к играм за Манчестер Сити
Норвежец восстановился после повреждения
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».
Сообщается, что на этой неделе 23-летний норвежец тренировался в стане «горожан» наравне со всеми.
Как известно, 19 ноября Холанд был вынужден пропустить матч сборной Норвегии в отборе на Евро-2024 против Шотландии (3:3) из-за сильной боли и скованности в движениях.
Поединок АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 25 ноября, начало – в 14:30 по киевскому времени.
18 матчей, 17 голов, 4 ассиста – таковы игровые показатели Эрлинга Холанда за «Ман Сити» в нынешнем сезоне.
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