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Англия
24 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 24 ноября 2023, 07:22
306
0

На беду Ливерпуля. Холанд готов к играм за Манчестер Сити

Норвежец восстановился после повреждения

24 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 24 ноября 2023, 07:22
306
0
На беду Ливерпуля. Холанд готов к играм за Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн сможет принять участие в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

Сообщается, что на этой неделе 23-летний норвежец тренировался в стане «горожан» наравне со всеми.

Как известно, 19 ноября Холанд был вынужден пропустить матч сборной Норвегии в отборе на Евро-2024 против Шотландии (3:3) из-за сильной боли и скованности в движениях.

Поединок АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 25 ноября, начало – в 14:30 по киевскому времени.

18 матчей, 17 голов, 4 ассиста – таковы игровые показатели Эрлинга Холанда за «Ман Сити» в нынешнем сезоне.

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Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль
Источник ESPN
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