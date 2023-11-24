Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»

Инвестор первой ракетки Украины Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, в чем заключается секрет успешных выступлений Эли:

«У Элины нет подачи Серены Уильямс или форхенда Соболенко. Ее теннис умен. Она играет головой и очень сильна физически. До рождения дочери, думаю, она была «по физике» сильнее всех.

Она бежит и получает каждый мяч, очень трудолюбивая на тренировках. Невероятно много работает. Ее мечта – не первая ракетка мира, ее мечта – выиграть Шлем. Верю, что она его выиграет!», – сказал Сапронов.

Ранее стало известно о том, что Свитолина возобновила тренировки после травмы, которую она получила по завершению US Open 2023.