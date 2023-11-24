Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
Другие новости
24 ноября 2023, 06:31 |
713
0

Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»

Юрий Сапронов рассказал, в чем заключается секрет успешной игры Эли

24 ноября 2023, 06:31 |
713
0
Инвестор Свитолиной: «У Элины нет подачи Уильямс или форхенда Соболенко»
Twitter. Юрий Сапронов и Элина Свитолина

Инвестор первой ракетки Украины Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал, в чем заключается секрет успешных выступлений Эли:

«У Элины нет подачи Серены Уильямс или форхенда Соболенко. Ее теннис умен. Она играет головой и очень сильна физически. До рождения дочери, думаю, она была «по физике» сильнее всех.

Она бежит и получает каждый мяч, очень трудолюбивая на тренировках. Невероятно много работает. Ее мечта – не первая ракетка мира, ее мечта – выиграть Шлем. Верю, что она его выиграет!», – сказал Сапронов.

Ранее стало известно о том, что Свитолина возобновила тренировки после травмы, которую она получила по завершению US Open 2023.

По теме:
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Калинина, Цуренко за 2023 год?
Элина Свитолина претендует на награду от Женской теннисной ассоциации
Рейтинг WTA. Стародубцева обновила личный рекорд в обоих разрядах
Серена Уильямс Арина Соболенко Юрий Сапронов Элина Свитолина
Источник Украинская правда
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок
Футбол | 24 ноября 2023, 03:49 1
Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок
Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского. Назван срок

Досудебное расследование продлено до 2 марта 2024 года включительно

Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Футбол | 23 ноября 2023, 15:20 4
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки
Статистики оценили шансы Украины на выход на Евро-2024 после жеребьевки

Украинская сборная – явный фаворит на проход на ЧЕ среди всех команд

Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023
Теннис | 23.11.2023, 18:05
Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023
Синнер вытащил в полуфинал. Италия обыграла Нидерланды на Кубке Дэвиса 2023
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Футбол | 23.11.2023, 13:13
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 23.11.2023, 14:59
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35
Бокс
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 8
Футбол
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
23.11.2023, 15:17 43
Футбол
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
Как Украина играла с Боснией и Герцеговиной: статистика встреч
23.11.2023, 13:57 3
Футбол
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
23.11.2023, 15:25 1
Футбол
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
22.11.2023, 18:06 16
Футбол
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
23.11.2023, 14:40 7
Футбол
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем