WTA18 ноября 2023, 20:20 |
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ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
Элина возобновила тренировки
18 ноября 2023, 20:20 |
339
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вернулась к тренировкам на корте.
Эли не играла после US Open из-за травмы голеностопа.
Новый сезон украинка начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
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