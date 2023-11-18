Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вернулась к тренировкам на корте.

Эли не играла после US Open из-за травмы голеностопа.

Новый сезон украинка начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.

ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт