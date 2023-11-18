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  4. ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
WTA
18 ноября 2023, 20:20 |
339
1

ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт

Элина возобновила тренировки

18 ноября 2023, 20:20 |
339
1
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вернулась к тренировкам на корте.

Эли не играла после US Open из-за травмы голеностопа.

Новый сезон украинка начнет в Новой Зеландии. Там 29-летняя теннисистка с 1 по 7 января сыграет в Окленде на турнире WTA 250 ASB Classic.

ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт

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Элина Свитолина травма тренировка фото
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
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