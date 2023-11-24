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24 ноября 2023, 05:57 |
867
0

«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду

Гари объяснил, почему считает Лео круче

24 ноября 2023, 05:57 |
867
0
«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Лионель Месси

62-английский легендарный экс-футболист Гари Линекер объяснил, почему считает аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси круче португальского футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Теперь Месси бесспорно величайший игрок всех времён. Есть люди, которые сравнивают его с Криштиану Роналду с точки зрения результативности.

Но с точки зрения радости, которую они доставляют нам, когда мы смотрим на их игру, нет никого, кто мог бы потягаться с Месси», – заявил Линекер.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду сыграют между собой в феврале, когда «Интер Майами» отправится в тур по Саудовской Аравии и встретится с «Аль-Насром».

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Гари Линекер Лионель Месси Криштиану Роналду
Источник BBC
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