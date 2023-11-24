«Величайший игрок в истории». Линекер выбрал между Месси и Роналду

62-английский легендарный экс-футболист Гари Линекер объяснил, почему считает аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси круче португальского футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Теперь Месси бесспорно величайший игрок всех времён. Есть люди, которые сравнивают его с Криштиану Роналду с точки зрения результативности.

Но с точки зрения радости, которую они доставляют нам, когда мы смотрим на их игру, нет никого, кто мог бы потягаться с Месси», – заявил Линекер.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду сыграют между собой в феврале, когда «Интер Майами» отправится в тур по Саудовской Аравии и встретится с «Аль-Насром».