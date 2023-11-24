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Чемпионат Европы
24 ноября 2023, 05:14 | Обновлено 24 ноября 2023, 05:15
260
0

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий

24 ноября 2023, 05:14 | Обновлено 24 ноября 2023, 05:15
260
0
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Николо Дзаньоло

20 ноября состоялся матч последнего решающего 10-го тура Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии. Игра завершилась со счетом 0:0.

В одном из эпизодов 24-летний украинский левый защитник Виталий Миколенко отобрал мяч у итальянского вингера Николо Дзаньоло после отличных оборонительных действий.

Миколенко улыбнулся после того, как арбитр зафиксировал фолл в эпизоде.

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло

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Источник Sport.ua
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