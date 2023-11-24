20 ноября состоялся матч последнего решающего 10-го тура Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии. Игра завершилась со счетом 0:0.

В одном из эпизодов 24-летний украинский левый защитник Виталий Миколенко отобрал мяч у итальянского вингера Николо Дзаньоло после отличных оборонительных действий.

Миколенко улыбнулся после того, как арбитр зафиксировал фолл в эпизоде.

ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло