Чемпионат Европы24 ноября 2023, 05:14 | Обновлено 24 ноября 2023, 05:15
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ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
Виталий улыбнулся после отличных оборонительных действий
24 ноября 2023, 05:14 | Обновлено 24 ноября 2023, 05:15
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20 ноября состоялся матч последнего решающего 10-го тура Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии. Игра завершилась со счетом 0:0.
В одном из эпизодов 24-летний украинский левый защитник Виталий Миколенко отобрал мяч у итальянского вингера Николо Дзаньоло после отличных оборонительных действий.
Миколенко улыбнулся после того, как арбитр зафиксировал фолл в эпизоде.
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
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