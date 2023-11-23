Стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников суммарно
Трансферная стоимость игроков украинской сборной равна 291,5 млн евро
23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.
Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.
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В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.
Трансферная стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников (Боснии, Израиля и Исландии) вместе взятых.
Стоимость составов сборных (по данным Transfermarkt)
- Украина – 291,5 млн евро
- Босния и Герцеговина – 86,4 млн евро
- Израиль – 45,5 млн евро
- Исландия – 40,7 млн евро
Стоимость игроков украинской сборной – на 120 млн евро больше всех других команд в Пути B вместе взятых.
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