Стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников суммарно

23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.

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В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

Трансферная стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников (Боснии, Израиля и Исландии) вместе взятых.

Стоимость составов сборных (по данным Transfermarkt)

Украина – 291,5 млн евро

– 291,5 млн евро Босния и Герцеговина – 86,4 млн евро

Босния и Герцеговина – 86,4 млн евро Израиль – 45,5 млн евро

Израиль – 45,5 млн евро Исландия – 40,7 млн евро

Стоимость игроков украинской сборной – на 120 млн евро больше всех других команд в Пути B вместе взятых.