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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:33
1901
2

Стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников суммарно

Трансферная стоимость игроков украинской сборной равна 291,5 млн евро

23 ноября 2023, 22:19 | Обновлено 23 ноября 2023, 22:33
1901
2
Стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников суммарно
УЕФА

23 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.

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В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

Трансферная стоимость футболистов сборной Украины выше, чем у трех соперников (Боснии, Израиля и Исландии) вместе взятых.

Стоимость составов сборных (по данным Transfermarkt)

  • Украина – 291,5 млн евро
  • Босния и Герцеговина – 86,4 млн евро
  • Израиль – 45,5 млн евро
  • Исландия – 40,7 млн евро

Стоимость игроков украинской сборной – на 120 млн евро больше всех других команд в Пути B вместе взятых.

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Источник Sport.ua
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barca_messi
Гроші у футбол не грають!
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+5
Octopus
А стоимость Италии 582 млн евро, больше чем вся четверка вместе взятая. А стоимость Франции 1050 млн евро, больше чем вся пятерка вместе взятая. There's always a bigger fish.
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+3
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