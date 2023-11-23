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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 21:10 |
454
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полесье

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги

23 ноября 2023, 21:10 |
454
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Полесье
ФК Полесье

В пятницу, 24 ноября, пройдет матч 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Полесье».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 19.00.

«Шахтер» – «Полесье». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье», за которой следите в украинской версии сайта.

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Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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