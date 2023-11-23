Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024

23 ноября сборная Украины узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2024, им стала команда Боснии.

Аналитики Football Rankings оценивают шансы команды Реброва на выход на Евро-2024 как 57%.

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Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника.

В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

Украина является явным фаворитом в своей четверке по Пути B (57%), намного опережая Израиль (18%), Боснию (18%) и Исландию (6%).

Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Уэльс (46%) и Польша (36%), а по Пути C – Греция (43%) и Грузия (41%).

Шансы сборных на выход на Евро-2024 (данные Football Rankings)

Украина – 57%

– 57% Уэльс – 46%

Греция – 43%

Грузия – 41%

Польша – 36%

Израиль – 18%

Босния и Герцеговина – 18%

Финляндия – 16%

Люксембург – 12%

Исландия – 6%

Казахстан – 4%

Эстония – 2%

Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф

Турнирные таблицы Евро-2024

Состав корзин для жеребьевки финального раунда Евро-2024