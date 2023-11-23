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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 20:33
2942
5

Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 57% вероятности

23 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 23 ноября 2023, 20:33
2942
5
Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
УЕФА

23 ноября сборная Украины узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2024, им стала команда Боснии.

Аналитики Football Rankings оценивают шансы команды Реброва на выход на Евро-2024 как 57%.

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Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника.

В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

Украина является явным фаворитом в своей четверке по Пути B (57%), намного опережая Израиль (18%), Боснию (18%) и Исландию (6%).

Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Уэльс (46%) и Польша (36%), а по Пути C – Греция (43%) и Грузия (41%).

Шансы сборных на выход на Евро-2024 (данные Football Rankings)

  • Украина – 57%
  • Уэльс – 46%
  • Греция – 43%
  • Грузия – 41%
  • Польша – 36%
  • Израиль – 18%
  • Босния и Герцеговина – 18%
  • Финляндия – 16%
  • Люксембург – 12%
  • Исландия – 6%
  • Казахстан – 4%
  • Эстония – 2%

Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф

Турнирные таблицы Евро-2024

Состав корзин для жеребьевки финального раунда Евро-2024

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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OKs100
Получается у нас самые высокие шансы вообще среди всех команд во всех группах.
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Український Крим
Вважаю, що у Греції шанси вище
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