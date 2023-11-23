Аналитики Football Rankings назвали шансы Украины на выход на Евро-2024
Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 57% вероятности
23 ноября сборная Украины узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2024, им стала команда Боснии.
Аналитики Football Rankings оценивают шансы команды Реброва на выход на Евро-2024 как 57%.
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Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф по Пути B будет команда Боснии и Герцеговины. Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника.
В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.
Украина является явным фаворитом в своей четверке по Пути B (57%), намного опережая Израиль (18%), Боснию (18%) и Исландию (6%).
Специалисты ожидают, что по Пути A борьбу за путевку поведут Уэльс (46%) и Польша (36%), а по Пути C – Греция (43%) и Грузия (41%).
Шансы сборных на выход на Евро-2024 (данные Football Rankings)
- Украина – 57%
- Уэльс – 46%
- Греция – 43%
- Грузия – 41%
- Польша – 36%
- Израиль – 18%
- Босния и Герцеговина – 18%
- Финляндия – 16%
- Люксембург – 12%
- Исландия – 6%
- Казахстан – 4%
- Эстония – 2%
Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф
Турнирные таблицы Евро-2024
Состав корзин для жеребьевки финального раунда Евро-2024
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