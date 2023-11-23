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  4. Йожеф САБО: «Перед Боснией легионеры сборной Украины будут измучены»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:34
2398
3

Йожеф САБО: «Перед Боснией легионеры сборной Украины будут измучены»

Эксперт оценил соперника в битве за выход на Евро-2024

23 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 21:34
2398
3
Йожеф САБО: «Перед Боснией легионеры сборной Украины будут измучены»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил жеребьевку полуфинала плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где Украина сыграет против Боснии.

– Думаю, что Ребров подготовит команду и все будет нормально. Со сборной Боснии и Герцеговины в марте будет тяжело. Наши «иностранцы» будут измучены – они будут играть без перерыва и уже наиграются. Некоторые игроки будут на сборах, некоторые будут играть, не исключены травмы. Надеемся на лучшее – будем болеть за них.

О фаворитах говорить не будем. У соперника есть хорошие игроки, выступающие в топовых чемпионатах. Они умеют играть в футбол. При этом настрой на такую игру будет очень мощным. У нас же самый большой вопрос – насколько будут готовы игроки сборной в марте.

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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 3
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Мішка Тайсон
Смішно получається: коли ми програємо після зими, ми не тільки набераємо форму, а вся Європа в формі бо грали всю зиму, а коли наші грають в Європі всю зиму то втомлюються...
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+5
pol-55
А суперники грають де, на гаваях?в них умови інші?
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+2
contr
Сабо в тебе як не срачка то пердячка ! Пердунелло 😫
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+2
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