Йожеф САБО: «Перед Боснией легионеры сборной Украины будут измучены»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил жеребьевку полуфинала плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где Украина сыграет против Боснии.

– Думаю, что Ребров подготовит команду и все будет нормально. Со сборной Боснии и Герцеговины в марте будет тяжело. Наши «иностранцы» будут измучены – они будут играть без перерыва и уже наиграются. Некоторые игроки будут на сборах, некоторые будут играть, не исключены травмы. Надеемся на лучшее – будем болеть за них.

О фаворитах говорить не будем. У соперника есть хорошие игроки, выступающие в топовых чемпионатах. Они умеют играть в футбол. При этом настрой на такую игру будет очень мощным. У нас же самый большой вопрос – насколько будут готовы игроки сборной в марте.