Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
В клубе сомневаются, что это реалистичная цель
Спортивный директор Жироны Кике Карсель сомневается, что команда может повторить невероятное достижение Лестера, который в сезоне 2015/16 сенсационно выиграл АПЛ.
«Мы прошли только 13 туров. Нельзя говорить о финише на высоких позициях или борьбе за титул. Мы находимся в чемпионате с Барселоной, Реалом и Атлетико».
«Повторить сказку Лестера? Слишком оптимистично думать о том, что мы можем это сделать. Еще рано думать о финише. Было бы здорово закончить в зоне еврокубков, это достаточно реалистичная цель», – сказал Карсель.
Сейчас команда лидирует в Ла Лиге.
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