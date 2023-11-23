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  4. Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Испания
23 ноября 2023, 19:29 |
1035
2

Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят

В клубе сомневаются, что это реалистичная цель

23 ноября 2023, 19:29 |
1035
2
Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор Жироны Кике Карсель сомневается, что команда может повторить невероятное достижение Лестера, который в сезоне 2015/16 сенсационно выиграл АПЛ.

«Мы прошли только 13 туров. Нельзя говорить о финише на высоких позициях или борьбе за титул. Мы находимся в чемпионате с Барселоной, Реалом и Атлетико».

«Повторить сказку Лестера? Слишком оптимистично думать о том, что мы можем это сделать. Еще рано думать о финише. Было бы здорово закончить в зоне еврокубков, это достаточно реалистичная цель», – сказал Карсель.

Сейчас команда лидирует в Ла Лиге.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Кике Карсель
Источник AS
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Комментарии 2
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Octopus
Картина очень схожа. Состав Лестера в том сезоне стоил около 160 млн евро. Это был второй сезон Лестера после Чемпионшипа, что позволило им серьезно прибарахлиться, в АПЛ очень много платят за сам выход в АПЛ и телеправа. Ла Лига в этом плане сильно отстает, что мы и видим по покупкам Жироны, она не скупилась на 70 млн как Лестер в 2014-2015, а с трудом купила Довбика, все траты за два сезона составили 30 млн, что все же немало по нынешним понятиям Ла Лиги, а общая стоимость Жироны составляет те же 160 млн евро.
И тренеры похожи - и Мичел, и Раньери не знали, что такое выигрывать чемпионат. Раньери так в следующий сезон же поперли, что как бы намекает, что титул Лестера во многом был стечением обстоятельств.
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+1
pol-55
Взагалі то в тому сезоні Тотем був лідером,але кілька останніх турів прої-ли і Лестеру просто повезло,що і показали наступні сезони.
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0
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