Повторить сказку Лестера? В Жироне в это не верят

Спортивный директор Жироны Кике Карсель сомневается, что команда может повторить невероятное достижение Лестера, который в сезоне 2015/16 сенсационно выиграл АПЛ.

«Мы прошли только 13 туров. Нельзя говорить о финише на высоких позициях или борьбе за титул. Мы находимся в чемпионате с Барселоной, Реалом и Атлетико».

«Повторить сказку Лестера? Слишком оптимистично думать о том, что мы можем это сделать. Еще рано думать о финише. Было бы здорово закончить в зоне еврокубков, это достаточно реалистичная цель», – сказал Карсель.

Сейчас команда лидирует в Ла Лиге.