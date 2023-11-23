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Чемпионат мира
23 ноября 2023, 18:28 |
221
0

ФИФА расследует драку на Маракане. Бразилии грозят санкции

Неудачная полоса для бразильской сборной

23 ноября 2023, 18:28 |
221
0
ФИФА расследует драку на Маракане. Бразилии грозят санкции
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной получился скандальным из-за массовой драки с участием фанатов и полиции на стадионе Маракана.

Бразилия проиграла матч со счетом 0:1, однако команде все равно могут грозить санкции по итогам расследования ФИФА.

Конфедерация футбола Бразилии обвиняется в том, что не сумела принять все меры безопасности и организовать матч. Было принято решение о том, что фаны обеих команд могут находиться на одном секторе, что послужило одной из причин беспорядков.

Сборной может грозить очковый штраф.

Бразилия проиграла в отборе три подряд матча и находится на 6-й позиции.

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Источник The Athletic
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