ФИФА расследует драку на Маракане. Бразилии грозят санкции
Неудачная полоса для бразильской сборной
Матч отбора ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной получился скандальным из-за массовой драки с участием фанатов и полиции на стадионе Маракана.
Бразилия проиграла матч со счетом 0:1, однако команде все равно могут грозить санкции по итогам расследования ФИФА.
Конфедерация футбола Бразилии обвиняется в том, что не сумела принять все меры безопасности и организовать матч. Было принято решение о том, что фаны обеих команд могут находиться на одном секторе, что послужило одной из причин беспорядков.
Сборной может грозить очковый штраф.
Бразилия проиграла в отборе три подряд матча и находится на 6-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцоговина – Украина
Экспресс-представление соперника сборной Украины по полуфиналу