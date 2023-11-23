Шахтер Донецк

В пятницу, 24 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Шахтер» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов».

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Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «горняки» занимают четвертое место с 24 очками, а «Полесье» идет вторым с 29 балами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Шахтер – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица