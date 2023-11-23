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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
24.11.2023 19:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:17
442
0

Шахтер – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 19:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

23 ноября 2023, 18:14 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:17
442
0
Шахтер – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк.

В пятницу, 24 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся действующий чемпион страны «Шахтер» и житомирское «Полесье». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «горняки» занимают четвертое место с 24 очками, а «Полесье» идет вторым с 29 балами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Шахтер – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Шахтер Донецк Полесье Житомир смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Полесье
Источник Sport.ua
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