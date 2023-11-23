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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:32
3529
3

Динамо перенесло матч с Рухом

Решение принято по взаимному согласию сторон

23 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 23 ноября 2023, 18:32
3529
3
Динамо перенесло матч с Рухом
ФК Динамо. Стадион имени Валерия Лобановского

Изменено время начала матча 15-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и львовским «Рухом», который пройдет в воскресенье, 26 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Изначально планировалось, что футболисты начнут поединок в 17:00, но, по информации Sport.ua, по взаимному согласию сторон время начала поединка немного сместили, и в итоге стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В это же время начнется еще один поединок 15-го тура между «Александрией» и «Оболонью».

Отметим, что «Динамо» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 19 очков (после 11 матчей), а «Рух» располагается на пятой строчке с 24 очками (после 14 игр).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Михайло Френкель
майстри гучних заголовків
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+2
Олександр
Я бы на месте динамо вообще перенес бы матч на весну.Игроки уже еле отходят от игр .с ног валятся .так можно и не дожить до отпуска в дубаи 
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0
ZANREGENT1993
Фуух)
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0
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