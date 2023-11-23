Динамо перенесло матч с Рухом

Изменено время начала матча 15-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и львовским «Рухом», который пройдет в воскресенье, 26 ноября, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Изначально планировалось, что футболисты начнут поединок в 17:00, но, по информации Sport.ua, по взаимному согласию сторон время начала поединка немного сместили, и в итоге стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В это же время начнется еще один поединок 15-го тура между «Александрией» и «Оболонью».

Отметим, что «Динамо» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 19 очков (после 11 матчей), а «Рух» располагается на пятой строчке с 24 очками (после 14 игр).