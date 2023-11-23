Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «Думаю, что мы продемонстрируем хорошую игру против Динамо»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 16:50 |
234
0

ПОНОМАРЕВ: «Думаю, что мы продемонстрируем хорошую игру против Динамо»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Динамо»

23 ноября 2023, 16:50 |
234
0
ПОНОМАРЕВ: «Думаю, что мы продемонстрируем хорошую игру против Динамо»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«Динамо» – один из флагманов украинского футбола, поэтому игра против киевлян очень мотивирует футболистов. Мы готовимся к матчу в своем привычном режиме и я думаю, что ребята продемонстрируют хорошую игру в этом противостоянии.

В составе «Динамо» есть много сильных игроков с хорошими индивидуальными качествами. Сейчас многие говорят о нестабильности киевлян, но если посмотреть на турнирную таблицу, то по потерянным очкам наш соперник все равно находился бы среди лидеров чемпионата.

Нам будет противостоять качественный соперник, который недавно сменил главного тренера, поэтому их игроки будут очень мотивированы. Они захотят доказать, что клуб принял правильное решение и находится на правильном пути.

«Рух» выполнил весь запланированный план подготовки к игре с киевлянами. У нас был хороший спарринг против «Шахтера», где мы продемонстрировали качественный футбол. Конечно, нам не хватало сборников в этот подготовительный период, но они представляли честь своих сборных. После возвращения в расположение клуба они будут готовиться уже к матчу с «Динамо».

Матч «Рух» – «Динамо» Киев состоится 26 ноября в 17:00.

По теме:
С преследователем Буковина сыграет без лидеров
Егор НАЗАРИНА: «Можем обыграть Полесье за ​​счет шахтерского духа»
Нива В – Рух-2, Чайка – Реал Фарма, Тростянец – Кудровка. Смотреть онлайн
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Динамо Киев Динамо - Рух
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Боснии: «Фаворита в нашей паре с Украиной нет»
Футбол | 23 ноября 2023, 16:44 1
Тренер Боснии: «Фаворита в нашей паре с Украиной нет»
Тренер Боснии: «Фаворита в нашей паре с Украиной нет»

Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча Босния и Герцоговина – Украина

Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Футбол | 22 ноября 2023, 18:29 11
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»

Экс-тренер сборной – о скандальном эпизоде с падением Мудрика

Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Футбол | 23.11.2023, 15:17
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Президент УЕФА: «Хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина вышла на Евро-2024»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Футбол | 22.11.2023, 18:06
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Футбол | 22.11.2023, 19:14
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 1
Другие виды
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
22.11.2023, 20:59
Футбол
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Ребров оценил результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 14:47
Футбол
Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча
Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча
22.11.2023, 09:14
Футбол
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
21.11.2023, 18:53 41
Футбол
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 6
Другие виды
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
23.11.2023, 13:13 112
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем