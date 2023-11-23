ПОНОМАРЕВ: «Думаю, что мы продемонстрируем хорошую игру против Динамо»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры 15-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«Динамо» – один из флагманов украинского футбола, поэтому игра против киевлян очень мотивирует футболистов. Мы готовимся к матчу в своем привычном режиме и я думаю, что ребята продемонстрируют хорошую игру в этом противостоянии.

В составе «Динамо» есть много сильных игроков с хорошими индивидуальными качествами. Сейчас многие говорят о нестабильности киевлян, но если посмотреть на турнирную таблицу, то по потерянным очкам наш соперник все равно находился бы среди лидеров чемпионата.

Нам будет противостоять качественный соперник, который недавно сменил главного тренера, поэтому их игроки будут очень мотивированы. Они захотят доказать, что клуб принял правильное решение и находится на правильном пути.

«Рух» выполнил весь запланированный план подготовки к игре с киевлянами. У нас был хороший спарринг против «Шахтера», где мы продемонстрировали качественный футбол. Конечно, нам не хватало сборников в этот подготовительный период, но они представляли честь своих сборных. После возвращения в расположение клуба они будут готовиться уже к матчу с «Динамо».

Матч «Рух» – «Динамо» Киев состоится 26 ноября в 17:00.