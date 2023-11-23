«Больше физика, чем тактика». Пятов оценил соперника сборной Украины
Экс-вратарь сборной Украины рассказал о шансах команды
Экс-вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, где команда Сергея Реброва сыграет с Боснией.
«Они агрессивные, очень сбитые, физически сильные, выносливые. Я не скажу, что они тактически играют. Это более атлетический футбол, чем тактический».
«Кто бы нам ни попался, мы бились бы только за выход дальше. Удобный-неудобный соперник – я в это не верю. Есть футболисты, есть настрой. Я думаю, что тренер сборной Украины Сергей Ребров знает, как играть».
«Я уверен, что он уже начал изучать Боснию и подготовит план. И все у нас получится. Я верю в это», – сказал Пятов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экспресс-представление соперника сборной Украины по полуфиналу
Подобное произойдет всего во второй раз в истории Премьер-лиги и впервые с сезона-1995/96…