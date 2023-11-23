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  4. Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 16:17 |
3587
4

Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»

Роб Пейдж доволен жеребьевкой

23 ноября 2023, 16:17 |
3587
4
Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Уэльса Роб Пейдж доволен тем, что в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 его команда избежала Украины и сыграет против Финляндии.

«Перед жеребьевкой нам, наверное, хотелось избежать встречи с Украиной, так что у нас все по плану. Но не думаю, что многие хотели играть против нас. В той форме, в которой мы находимся сейчас, и при матче на своем поле мы готовы обыграть любого соперника».

«Здорово, что мы всего в двух победах от Евро», — сказал Пейдж.

Уэльс выбил Украину в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет с Боснией.

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Источник BBC
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Комментарии 4
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sania0602lapiy
Надіюсь в цій парі пройдуть фіни)
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+5
fifa2020
Зустрінемось на Євро, а поляки нехай сидять дома і слідкують за границею!
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+5
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luceorius
 Ми також не горіли бажанням і жереб пішов обом назустріч.
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+2
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