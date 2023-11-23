Тренер Уэльса: «В плей-офф мы хотели избежать сборную Украины»

Наставник сборной Уэльса Роб Пейдж доволен тем, что в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 его команда избежала Украины и сыграет против Финляндии.

«Перед жеребьевкой нам, наверное, хотелось избежать встречи с Украиной, так что у нас все по плану. Но не думаю, что многие хотели играть против нас. В той форме, в которой мы находимся сейчас, и при матче на своем поле мы готовы обыграть любого соперника».

«Здорово, что мы всего в двух победах от Евро», — сказал Пейдж.

Уэльс выбил Украину в финале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет с Боснией.