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Украина. Первая лига
23 ноября 2023, 16:23 |
267
0

С преследователем Буковина сыграет без лидеров

Черновчане готовятся к матчу с «Подольем»

23 ноября 2023, 16:23 |
267
0
С преследователем Буковина сыграет без лидеров
ФК Буковина

В 18 туре Первой лиги, который состоится 24 ноября, футболисты «Буковины» будут принимать «Подолье».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке с соседом по турнирной таблице «Буковине» не смогут помочь лидеры: бомбардир Василий Палагнюк, которого беспокоят боли в спине, и капитан команды Игорь Чайковский из-за ОРЗ.

Кстати, они не смогли принять участия и в предыдущем матче – с «Эпицентром», в котором черновчане потерпели поражение и значительно ухудшили свои шансы на попадание в «чемпионскую» группу.

Пока в активе «Буковины» 21 очко и она занимает 6 место в группе «А» Первой лиги.

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Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Василий Палагнюк Игорь Чайковский Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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