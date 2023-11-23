С преследователем Буковина сыграет без лидеров

В 18 туре Первой лиги, который состоится 24 ноября, футболисты «Буковины» будут принимать «Подолье».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке с соседом по турнирной таблице «Буковине» не смогут помочь лидеры: бомбардир Василий Палагнюк, которого беспокоят боли в спине, и капитан команды Игорь Чайковский из-за ОРЗ.

Кстати, они не смогли принять участия и в предыдущем матче – с «Эпицентром», в котором черновчане потерпели поражение и значительно ухудшили свои шансы на попадание в «чемпионскую» группу.

Пока в активе «Буковины» 21 очко и она занимает 6 место в группе «А» Первой лиги.