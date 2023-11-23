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  4. Президент футбольной ассоциации БиГ – про Украину: «Самый сильный соперник»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 16:26 |
1784
0

Президент футбольной ассоциации БиГ – про Украину: «Самый сильный соперник»

Вико Желькович прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф

23 ноября 2023, 16:26 |
1784
0
Президент футбольной ассоциации БиГ – про Украину: «Самый сильный соперник»
Twitter. Вико Желькович

Президент футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович прокомментировал жеребьевку плей-офф Евро-2024, по результатам которой сборная БиГ сыграет против Украины:

«В плей-офф чемпионата Европы мы сыграем с самым сильным соперником, но не отказываемся от своей цели, несмотря на результаты, которые в предыдущем периоде не соответствовали ожиданиям.

У нас есть четыре месяца, чтобы подготовиться к этому матчу и я верю, что тренерский штаб и футболисты могут добиться исторического результата и выйти на Евро», – заявил Желькович.

Украина проведет поединок против Боснии 21 марта на выезде.

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