Президент футбольной ассоциации БиГ – про Украину: «Самый сильный соперник»

Президент футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович прокомментировал жеребьевку плей-офф Евро-2024, по результатам которой сборная БиГ сыграет против Украины:

«В плей-офф чемпионата Европы мы сыграем с самым сильным соперником, но не отказываемся от своей цели, несмотря на результаты, которые в предыдущем периоде не соответствовали ожиданиям.



У нас есть четыре месяца, чтобы подготовиться к этому матчу и я верю, что тренерский штаб и футболисты могут добиться исторического результата и выйти на Евро», – заявил Желькович.

Украина проведет поединок против Боснии 21 марта на выезде.