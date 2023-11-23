Чемпионат Европы23 ноября 2023, 14:59 |
3924
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Букмекеры выставили коэффициенты на матч Босния и Герцеговина – Украина
Фаворитом поединка является украинская сборная
23 ноября 2023, 14:59 |
3924
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23 ноября сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф Евро-2024.
В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта.
Букмекеры выставили коэффициенты на поединок. Фаворитами являются украинцы.
Котировки на основное время матча:
- Украина – 1.95
- Ничья – 3.75
- Босния и Герцеговина – 3.95
На то, что сборная Украины пройдет в финал плей-офф коэффициент составляет 1.44. На Боснию – 2.62.
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