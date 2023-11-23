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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 14:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:24
3625
4

Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»

Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф

23 ноября 2023, 14:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:24
3625
4
Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
Twitter. Саво Милошевич

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Евро-2024, по результатам которой его команда сыграет против Украины:

«Есть положительные и отрицательные моменты. Это будет очень трудный матч. Мы все знаем качества Украины.

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Она могла бы легко пройти квалификацию через группу. С другой стороны, у нас есть возможность провести первую и, надеюсь, вторую игру дома. Это преимущество в таких играх.

Мы можем быть умеренно удовлетворены. Нам предстоит две игры дома, если мы хотим поехать на Евро. Это большое дело.

Это будет нелегко, и мы знали, что это будет непросто, независимо от соперников. Этот тип квалификации всегда сложен. Одна игра очень сложна, требует умственных и физических усилий. Фаворитов нет», – сказал Милошевич.

Украина проведет поединок против Боснии 21 марта на выезде.

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Комментарии 4
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ZANREGENT1993
Если бы чудак на букву М дал Украине пробить пенальти то 99% что Украина была бы на Евро. Но Словакию проходили
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+3
roman75zpr
Чью группу? Ну, ту группу, где была Босния, вероятно, прошли бы легко...
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+1
Alex Komnin
Відмінний форвард був. Збірна взагалі по гравцях неймовірна була: Саво Мілошевич, С. Міхайлович, П.Міятовіч, В. Югович, Др. Стойкович, Л. Друлович...Мабуть, один з перших хто почав приподнятий комірець носити на футболці. Україна має проходити без труднощів на Євро. Там нема супротиву взагалі.
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+1
Умник
Кумир моего детства, вечно игравший с фигней на носу)))))
В Испании в ла лиге феерил.
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0
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