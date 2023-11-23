Тренер Боснии: «Украина легко могла пройти квалификацию Евро через группу»
Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Евро-2024, по результатам которой его команда сыграет против Украины:
«Есть положительные и отрицательные моменты. Это будет очень трудный матч. Мы все знаем качества Украины.
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Она могла бы легко пройти квалификацию через группу. С другой стороны, у нас есть возможность провести первую и, надеюсь, вторую игру дома. Это преимущество в таких играх.
Мы можем быть умеренно удовлетворены. Нам предстоит две игры дома, если мы хотим поехать на Евро. Это большое дело.
Это будет нелегко, и мы знали, что это будет непросто, независимо от соперников. Этот тип квалификации всегда сложен. Одна игра очень сложна, требует умственных и физических усилий. Фаворитов нет», – сказал Милошевич.
Украина проведет поединок против Боснии 21 марта на выезде.
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