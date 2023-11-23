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  4. ДЖОКОВИЧ: «Проигрыш Алькарасу в финале Уимблдона мотивировал меня»
ATP
23 ноября 2023, 14:36 |
97
0

ДЖОКОВИЧ: «Проигрыш Алькарасу в финале Уимблдона мотивировал меня»

Новак получил заряд мотивации до конца сезона

23 ноября 2023, 14:36 |
97
0
ДЖОКОВИЧ: «Проигрыш Алькарасу в финале Уимблдона мотивировал меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, как поражение в финале Уимблдона-2023 против Карлоса Алькараса мотивировало его на оставшиеся турниры в сезоне.

– Алькарас был единственным, кто обыграл Вас в этом году на большой арене. Как Вы думаете, делает ли тот факт, что Вы вели в счете в финале Уимблдона, еще более значимым?
– Это вопрос к Карлосу, но меня не мучают угрызения совести. Я стараюсь смотреть вперед, и во всех великих финалах, которые я проиграл, всегда есть причина. Я стараюсь извлекать из этого уроки, а опыт проигрыша в финале турнира Grand Slam еще больше мотивирует меня. Я проиграл на Уимблдоне и с тех пор выиграл все, кроме матча с Синнером на групповом этапе в Турине. Если проанализировать год, то можно сказать, что проигрыш Карлосу пошел мне на пользу, потому что он мотивировал меня на оставшуюся часть сезона, – сказал Новак.

Отметим, что после поражения в финале Уимблдона Джокович выиграл Мастерс в Цинциннати, US Open, Мастерс в Париже и Итоговый турнир ATP.

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Новак Джокович Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Marca
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