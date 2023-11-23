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  4. Джуд Беллингем сможет сыграть в следующем матче Реала
Испания
23 ноября 2023, 14:35 |
138
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Джуд Беллингем сможет сыграть в следующем матче Реала

Английский полузащитник тренируется в общей группе

23 ноября 2023, 14:35 |
138
0
Джуд Беллингем сможет сыграть в следующем матче Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем тренировался в общей группе накануне матча 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом», сообщает издание Madrid Xtra. Во время тренировки на хавбека не накладывали никаких ограничений, так что он полностью готов к следующей игре «сливочных».

20-летний футболист получил повреждение еще несколько недель назад, из-за чего не сыграл за сборную Англии в ноябре. Последний раз Джуда на поле видели 5 ноября в игре против «Райо Вальекано» (0:0).

Джуд Беллингем является ключевым для «Реала» игроком в этом сезоне. В 14 матчах кампании на счету суперталанта 13 забитых мячей и 3 голевые передачи. Сейчас именно он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

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Джуд Беллингем чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис
Источник Twitter
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