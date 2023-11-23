Джуд Беллингем сможет сыграть в следующем матче Реала
Английский полузащитник тренируется в общей группе
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем тренировался в общей группе накануне матча 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом», сообщает издание Madrid Xtra. Во время тренировки на хавбека не накладывали никаких ограничений, так что он полностью готов к следующей игре «сливочных».
20-летний футболист получил повреждение еще несколько недель назад, из-за чего не сыграл за сборную Англии в ноябре. Последний раз Джуда на поле видели 5 ноября в игре против «Райо Вальекано» (0:0).
Джуд Беллингем является ключевым для «Реала» игроком в этом сезоне. В 14 матчах кампании на счету суперталанта 13 забитых мячей и 3 голевые передачи. Сейчас именно он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.
🚨 Jude Bellingham completed today’s training session without any problems. @DAZN_ES pic.twitter.com/bZTXyTZupP— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-полузащитник сборной – о будущем сопернике украинцев
Блогер Sport.ua Дарья Вырста рассказывает, с чем биатлонная команда подходит к сезону