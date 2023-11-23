Джуд Беллингем сможет сыграть в следующем матче Реала

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем тренировался в общей группе накануне матча 14-го тура Ла Лиги с «Кадисом», сообщает издание Madrid Xtra. Во время тренировки на хавбека не накладывали никаких ограничений, так что он полностью готов к следующей игре «сливочных».

20-летний футболист получил повреждение еще несколько недель назад, из-за чего не сыграл за сборную Англии в ноябре. Последний раз Джуда на поле видели 5 ноября в игре против «Райо Вальекано» (0:0).

Джуд Беллингем является ключевым для «Реала» игроком в этом сезоне. В 14 матчах кампании на счету суперталанта 13 забитых мячей и 3 голевые передачи. Сейчас именно он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.