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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 14:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:24
3043
0

Что по деньгам? Сколько получит сборная Украины при выходе на Евро-2024

На старте плей-офф чемпионата Европы «сине-желтые» сыграют против Боснии и Герцеговины

23 ноября 2023, 14:21 | Обновлено 23 ноября 2023, 15:24
3043
0
Что по деньгам? Сколько получит сборная Украины при выходе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф Евро-2024.

В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Если национальная команда Украины выйдет в финальную часть Евро-2024, то получит 9.25 млн евро. Такую сумму УЕФА предоставит для каждой страны-участницы чемпионата Европы. Всего в Германию поедут 24 сборные.

Призовой фонд Евро-2024 вырос до рекордных 371 миллиона евро.

Призовой фонд чемпионата Европы распределяется следующим образом:

  • Стартовый капитал в размере 9,25 млн евро для каждого из 24 участников;
  • 1,5 миллиона евро за победу в групповом этапе и 750 000 евро за ничью;
  • 2 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в 1/8 финала;
  • 3,25 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в четвертьфинал;
  • 5 миллионов евро для каждой страны, вышедшей в полуфинал;
  • 7 миллионов евро для проигравшего финалиста;
  • 10 миллионов евро для победителя Евро-2024.

Это означает, что чемпион Европы может заработать до 34 миллионов евро призовых во время турнира.

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сборная Украины по футболу призовые Евро-2024
Источник УЕФА
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