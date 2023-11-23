Что по деньгам? Сколько получит сборная Украины при выходе на Евро-2024

23 ноября сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф Евро-2024.

В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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Если национальная команда Украины выйдет в финальную часть Евро-2024, то получит 9.25 млн евро. Такую сумму УЕФА предоставит для каждой страны-участницы чемпионата Европы. Всего в Германию поедут 24 сборные.

Призовой фонд Евро-2024 вырос до рекордных 371 миллиона евро.

Призовой фонд чемпионата Европы распределяется следующим образом:

Стартовый капитал в размере 9,25 млн евро для каждого из 24 участников;

1,5 миллиона евро за победу в групповом этапе и 750 000 евро за ничью;

2 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в 1/8 финала;

3,25 миллиона евро для каждой страны, вышедшей в четвертьфинал;

5 миллионов евро для каждой страны, вышедшей в полуфинал;

7 миллионов евро для проигравшего финалиста;

10 миллионов евро для победителя Евро-2024.

Это означает, что чемпион Европы может заработать до 34 миллионов евро призовых во время турнира.