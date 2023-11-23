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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:47
1869
6

Источник: боснийские игроки платят от 20 тыс евро, чтобы сыграть за сборную

Петр Слонка поделился инсайдом после жеребьевки плей-офф Евро-2024

23 ноября 2023, 13:46 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:47
1869
6
Источник: боснийские игроки платят от 20 тыс евро, чтобы сыграть за сборную
Twitter. Эдин Джеко

23 ноября сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф Евро-2024.

В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта.

Польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале заявил, что Босния очень слабая команда:

«Я смотрел группу Словакии в квалификации Евро. Босния – очень слабая команда. Я говорил с одним из боснийских игроков: у них большой кризис.

В сборной нормально играет только Джеко, а остальные игроки должны платить (от 20 тыс. евро) за участие в матчах и считают, что заплатив, им больше ничего не нужно делать», – написал Слонка.

Босния и Герцеговина заняла предпоследнее 5-е место в отборочном раунде Евро-2024 в группе J. За 10 туров команда набрала 9 очков.

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Петр Слонка сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 Эдин Джеко
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Gargantua
бывал в Боснии. там конечно в целом грусть и печаль.
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