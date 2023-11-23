Источник: боснийские игроки платят от 20 тыс евро, чтобы сыграть за сборную

23 ноября сборная Украины по футболу узнала соперника в плей-офф Евро-2024.

В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта.

Польский журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале заявил, что Босния очень слабая команда:

«Я смотрел группу Словакии в квалификации Евро. Босния – очень слабая команда. Я говорил с одним из боснийских игроков: у них большой кризис.

В сборной нормально играет только Джеко, а остальные игроки должны платить (от 20 тыс. евро) за участие в матчах и считают, что заплатив, им больше ничего не нужно делать», – написал Слонка.

Босния и Герцеговина заняла предпоследнее 5-е место в отборочном раунде Евро-2024 в группе J. За 10 туров команда набрала 9 очков.