Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»

Польский журналист Петр Слонка заявил, что болельщики Кадры не хотят, чтобы их сборная встретилась с национальной командой Украины в плей-офф Евро-2024:

«В Польше у всех болельщиков и журналистов одна мечта: не сыграть против Украины в плей-офф.

По мнению поляков, это лучшая команда на данный момент и, по мнению всех, они победят Польшу легко в прямом матче».

23 ноября в 13:00 состоится жеребьевка плей-офф Евро-2024. Украина может сыграть против Польши, если попадет в путь А.