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  4. Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:03
2147
4

Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»

Жеребьевка плей-офф Евро-2024 состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву

23 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:03
2147
4
Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский журналист Петр Слонка заявил, что болельщики Кадры не хотят, чтобы их сборная встретилась с национальной командой Украины в плей-офф Евро-2024:

«В Польше у всех болельщиков и журналистов одна мечта: не сыграть против Украины в плей-офф.

По мнению поляков, это лучшая команда на данный момент и, по мнению всех, они победят Польшу легко в прямом матче».

23 ноября в 13:00 состоится жеребьевка плей-офф Евро-2024. Украина может сыграть против Польши, если попадет в путь А.

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roman75zpr
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+2
Андрей Залищук
ну зараз об'єктивно Україна сильніша за Польщу
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