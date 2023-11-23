Чемпионат Европы23 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:03
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4
Петр СЛОНКА: «В Польше у всех мечта: не сыграть против Украины в плей-офф»
Жеребьевка плей-офф Евро-2024 состоится 23 ноября в 13:00 по Киеву
23 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:03
2147
4
Польский журналист Петр Слонка заявил, что болельщики Кадры не хотят, чтобы их сборная встретилась с национальной командой Украины в плей-офф Евро-2024:
«В Польше у всех болельщиков и журналистов одна мечта: не сыграть против Украины в плей-офф.
По мнению поляков, это лучшая команда на данный момент и, по мнению всех, они победят Польшу легко в прямом матче».
23 ноября в 13:00 состоится жеребьевка плей-офф Евро-2024. Украина может сыграть против Польши, если попадет в путь А.
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ну зараз об'єктивно Україна сильніша за Польщу
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