ATP23 ноября 2023, 12:56 |
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Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»
Рик Маччи уверен, что испанец – это самый универсальный теннисист в истории
23 ноября 2023, 12:56 |
382
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Известный теннисный специалист Рик Маччи, который является бывшим тренером сестер Уильямс, дал характеристику второму номеру мирового рейтинга Карлосу Алькарасу.
«Мы никогда не видели ничего подобного. Мы никогда не видели такого теннисиста, как Алькарас. Я говорю всем: Федерер, Надаль, Джокович и Агасси – все в одном лице», – заявил Маччи.
Отметим, что Алькарас в 20 лет уже имеет победы на Уимблдоне и US Open, а также 36 недель во главе мирового рейтинга.
АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»
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