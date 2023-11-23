Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»
ATP
23 ноября 2023, 12:56 |
382
0

Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»

Рик Маччи уверен, что испанец – это самый универсальный теннисист в истории

23 ноября 2023, 12:56 |
382
0
Экс-тренер сестер Уильямс – об Алькарасе: «Никогда не видели подобного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Известный теннисный специалист Рик Маччи, который является бывшим тренером сестер Уильямс, дал характеристику второму номеру мирового рейтинга Карлосу Алькарасу.

«Мы никогда не видели ничего подобного. Мы никогда не видели такого теннисиста, как Алькарас. Я говорю всем: Федерер, Надаль, Джокович и Агасси – все в одном лице», – заявил Маччи.

Отметим, что Алькарас в 20 лет уже имеет победы на Уимблдоне и US Open, а также 36 недель во главе мирового рейтинга.

АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»

По теме:
Рейтинг ATP. Джавакян поднялся на 135 позиций, Урсу – на 94
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 15:47 14
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Футбол | 23 ноября 2023, 10:04 3
Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца

Неприятная новость для украинца

Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса
Теннис | 21.11.2023, 23:41
Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса
Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Футбол | 22.11.2023, 17:11
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Тренер Шахтера Николини: «Не понимаю итальянские клубы в ситуации Трубина»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Футбол | 22.11.2023, 18:06
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
Есть дебютант. Женская сборная Украины назвала состав на Эстерсунд
21.11.2023, 15:29 3
Биатлон
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
21.11.2023, 15:06
Биатлон
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
21.11.2023, 21:55 4
Футбол
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
21.11.2023, 13:51 35
Футбол
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
21.11.2023, 13:12
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
22.11.2023, 07:43 13
Футбол
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
22.11.2023, 05:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем