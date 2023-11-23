Месси в 2024-м может вернуться в Барселону. С чего бы это?
У аргентинца есть должок перед фанатами «сине-гранатовых»
Нападающий Лионель Месси в 2024 году может вернется в «Барселону». Причина – проведение прощального матча на домашней арене каталонцев – стадионе «Камп Ноу».
Аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года и не успел попрощаться с поклонниками команды, так как его переход в «ПСЖ» был неожиданным.
Топ-менеджмент «Барселоны» хочет провести 29 ноября 2024 года матч в честь Лионеля Месси, который также будет приурочен к 125-летнему юбилею клуба. Аргентинец может сыграть за команду легенд каталонского клуба против сборной мира.
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