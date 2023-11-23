Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси в 2024-м может вернуться в Барселону. С чего бы это?
Испания
23 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 12:17
412
2

Месси в 2024-м может вернуться в Барселону. С чего бы это?

У аргентинца есть должок перед фанатами «сине-гранатовых»

23 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 12:17
412
2
Месси в 2024-м может вернуться в Барселону. С чего бы это?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси в 2024 году может вернется в «Барселону». Причина – проведение прощального матча на домашней арене каталонцев – стадионе «Камп Ноу».

Аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года и не успел попрощаться с поклонниками команды, так как его переход в «ПСЖ» был неожиданным.

Топ-менеджмент «Барселоны» хочет провести 29 ноября 2024 года матч в честь Лионеля Месси, который также будет приурочен к 125-летнему юбилею клуба. Аргентинец может сыграть за команду легенд каталонского клуба против сборной мира.

По теме:
Милан хотел, но не смог подписать Месси. Что было не так?
Барселона обыграла Айнтрахт в Лиге чемпионов, три очка взяли Бенфика и Лион
Матча Месси против Роналду не будет? Интер Майами сделал и удалил заявление
Лионель Месси Барселона
Источник FootballTransfers
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Футбол | 22 ноября 2023, 18:06 15
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»
Итальянский экс-арбитр: «Рефери матча Украина – Италия очевидно ошибся»

Джанполо Кальвареза раскритиковал решение не ставить пенальти в пользу Украины

Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Футбол | 23 ноября 2023, 10:04 3
Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца
Marca выдала инсайд о статусах Кепы и Лунина после восстановления испанца

Неприятная новость для украинца

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 22.11.2023, 15:47
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Футбол | 22.11.2023, 12:54
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Футбол | 23.11.2023, 11:31
Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Суд США оправдал Роналду по делу об изнасиловании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Kovtun
))), утка
Ответить
0
AndiM
Нахіба він взагалі потрібен в Європі ? Нехай їде догравати в Аргентину і там всіх кумаре.Може за чемпіонство якогось Росаріо Бульбіданта отримає ще один коричневий м'яч.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
21.11.2023, 21:55 4
Футбол
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
21.11.2023, 12:16 7
Футбол
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
21.11.2023, 17:13
Теннис
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 1
Другие виды
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 5
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
22.11.2023, 07:43 13
Футбол
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
21.11.2023, 09:21 23
Футбол
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
23.11.2023, 07:06 10
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем