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Италия
23 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 23 ноября 2023, 07:20
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0

Милан хотел, но не смог подписать Месси. Что было не так?

Паоло Мальдини – о срыве переходе аргентинца

23 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 23 ноября 2023, 07:20
350
0
Милан хотел, но не смог подписать Месси. Что было не так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что в свое время очень хотел пригласить в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Наблюдать за таким игроком, как Месси, – это невероятное зрелище для всех. Я огорчился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», – признался Мальдини.

Напомним, Месси в 2021 году покинул «Барселону» и стал игроком французского «ПСЖ». Минувшими летом Лионель перешел в стане американского клуба «Интер Майами».

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Лионель Месси Паоло Мальдини Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
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