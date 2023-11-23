Милан хотел, но не смог подписать Месси. Что было не так?

Экс-технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что в свое время очень хотел пригласить в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Наблюдать за таким игроком, как Месси, – это невероятное зрелище для всех. Я огорчился, когда прочитал, что он может перейти в «Интер». На протяжении десяти дней я пытался устроить его переход в «Милан», но потом мы поняли, что это просто невозможно», – признался Мальдини.

Напомним, Месси в 2021 году покинул «Барселону» и стал игроком французского «ПСЖ». Минувшими летом Лионель перешел в стане американского клуба «Интер Майами».