Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габриэль Жезус озадачил болельщиков странным признанием
Чемпионат мира
23 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 12:01
468
0

Габриэль Жезус озадачил болельщиков странным признанием

Форвард заявил, что забивать голы – не его сильная сторона

23 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 23 ноября 2023, 12:01
468
0
Габриэль Жезус озадачил болельщиков странным признанием
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус вызвал недоумение болельщиков, признавшись, что забивать голы – не его сильная сторона.

«Есть вещи, которые меня сильно беспокоили в период после ЧМ-2018. Я был моложе, у меня был другой менталитет. Сегодня я более зрелый человек, более образованный, семейный. Я понимаю, что футбол – это приоритет для меня, и я знаю, что мне нужно быть в порядке, чтобы выкладываться по максимуму, особенно для Бразилии.

Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я тренируюсь, я ищу, я стараюсь, я двигаюсь, я помогаю команде. Я считаю, что голы – не моя сильная сторона, но я забиваю голы, я там для того, чтобы забивать голы. Я так много сделал в сборной.

Я снова буду забивать голы, это обязательно случится. Это работа. Я спокойно работаю, не реагирую на критику, не радуюсь похвале. Так было раньше, так больше не будет», – сказал футболист.

Отметим, что на счету Габриэла Жезуса 19 голов в сборной Бразилии, но за последние 4 года оди забив всего один мяч в товарищеском матче.

Отметим, что Жезус вернулся на поле после травмы подколенного сухожилия и сыграв в матче с Аргентиной.

По теме:
ВИДЕО. Как Ди Мария и Паредес провоцировали бразильских фанатов
Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
ВИДЕО. Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в квалификации ЧМ-2026
Габриэл Жезус Арсенал Лондон сборная Бразилии по футболу
Источник Sport Bible
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Биатлон | 23 ноября 2023, 07:06 10
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?
Травма Пидручного, Билосюк на Кубке IBU, где сестры Семеренко?

Блогер Sport.ua Дарья Вырста рассказывает, с чем биатлонная команда подходит к сезону

Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 15:47 14
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024
Статистики оценили шансы сборной Украины на выход на Евро-2024

Команду Сергей Реброва ждет плей-офф отбора

Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ
Футбол | 23.11.2023, 11:14
Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ
Известный портал сравнил Михаила Мудрика со всеми нападающими МЮ
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Футбол | 22.11.2023, 18:29
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Футбол | 23.11.2023, 09:59
Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Карпаты готовы погасить долги, Лунин сыграет за Реал, победа Прометея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
Левченко рассказала о взаимоотношениях с лидером сборной Магучих
22.11.2023, 19:12 4
Другие виды
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
22.11.2023, 06:45 36
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
ЛУЧЕСКУ: «Казахстан на Евро? Невероятно, чтобы УЕФА допустил такое»
22.11.2023, 07:43 13
Футбол
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Гандбольная сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2025
21.11.2023, 13:12
Другие виды
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
21.11.2023, 17:05 5
Футбол
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
22.11.2023, 07:50 29
Футбол
ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
ФОТО. Четырехкратный победитель турниров Grand Slam стал отцом
21.11.2023, 17:50
Теннис
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
71-летняя олимпийская чемпионка подала апелляцию на пожизненный бан
22.11.2023, 10:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем