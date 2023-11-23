Габриэль Жезус озадачил болельщиков странным признанием

Нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус вызвал недоумение болельщиков, признавшись, что забивать голы – не его сильная сторона.

«Есть вещи, которые меня сильно беспокоили в период после ЧМ-2018. Я был моложе, у меня был другой менталитет. Сегодня я более зрелый человек, более образованный, семейный. Я понимаю, что футбол – это приоритет для меня, и я знаю, что мне нужно быть в порядке, чтобы выкладываться по максимуму, особенно для Бразилии.

Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я тренируюсь, я ищу, я стараюсь, я двигаюсь, я помогаю команде. Я считаю, что голы – не моя сильная сторона, но я забиваю голы, я там для того, чтобы забивать голы. Я так много сделал в сборной.

Я снова буду забивать голы, это обязательно случится. Это работа. Я спокойно работаю, не реагирую на критику, не радуюсь похвале. Так было раньше, так больше не будет», – сказал футболист.

Отметим, что на счету Габриэла Жезуса 19 голов в сборной Бразилии, но за последние 4 года оди забив всего один мяч в товарищеском матче.

Отметим, что Жезус вернулся на поле после травмы подколенного сухожилия и сыграв в матче с Аргентиной.