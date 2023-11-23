Манчестер Юнайтед может быть исключен из еврокубков в следующем сезоне

Английский «Манчестер Юнайтед» может быть исключен из еврокубков на следующий сезон, если клуб приобретет миллиардер Сэр Джим Рэтклифф, сообщает издание The Sun.

Дело в том, что британский бизнесмен является владельцем французской «Ниццы», которая сейчас идет на 2-м месте в Лиге 1 и, скорее всего, будет играть в Лиге чемпионов сезона 2024/25. По правилам УЕФА, клубы с общим владельцем могут выступать в еврокубках, но только тогда, когда одна команда напрямую выходит в Лигу чемпионов, а вторая – в Лигу конференций.

После 12 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко из 36 возможных.