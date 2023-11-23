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Англия
23 ноября 2023, 11:51 |
1497
0

Манчестер Юнайтед может быть исключен из еврокубков в следующем сезоне

Таковы возможные последствия покупки клуба Джимом Рэтклиффом

23 ноября 2023, 11:51 |
1497
0
Манчестер Юнайтед может быть исключен из еврокубков в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» может быть исключен из еврокубков на следующий сезон, если клуб приобретет миллиардер Сэр Джим Рэтклифф, сообщает издание The Sun.

Дело в том, что британский бизнесмен является владельцем французской «Ниццы», которая сейчас идет на 2-м месте в Лиге 1 и, скорее всего, будет играть в Лиге чемпионов сезона 2024/25. По правилам УЕФА, клубы с общим владельцем могут выступать в еврокубках, но только тогда, когда одна команда напрямую выходит в Лигу чемпионов, а вторая – в Лигу конференций.

После 12 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко из 36 возможных.

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Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед Ницца Лига чемпионов Лига Европы чемпионат Англии по футболу Лига конференций Английская Премьер-лига
Источник The Sun
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