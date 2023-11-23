Манчестер Юнайтед может быть исключен из еврокубков в следующем сезоне
Таковы возможные последствия покупки клуба Джимом Рэтклиффом
Английский «Манчестер Юнайтед» может быть исключен из еврокубков на следующий сезон, если клуб приобретет миллиардер Сэр Джим Рэтклифф, сообщает издание The Sun.
Дело в том, что британский бизнесмен является владельцем французской «Ниццы», которая сейчас идет на 2-м месте в Лиге 1 и, скорее всего, будет играть в Лиге чемпионов сезона 2024/25. По правилам УЕФА, клубы с общим владельцем могут выступать в еврокубках, но только тогда, когда одна команда напрямую выходит в Лигу чемпионов, а вторая – в Лигу конференций.
После 12 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко из 36 возможных.
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