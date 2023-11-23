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Испания
23 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
159
0

МОУРИНЬО: «Не завтра я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии»

Португалец поделился планами

23 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
159
0
МОУРИНЬО: «Не завтра я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что в перспективе может возглавить один из клубов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии.

«Думаю, что однажды я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии. Да, считаю, что буду тренировать там. Но этот день не наступит завтра или послезавтра», – заявил Моуриньо.

Римская «Рома», руководимая Жозе Моуриньо, сейчас занимает 7-е место в Серии А.

Ранее Моуриньо высказался по поводу возможного возвращения в «Реал».

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Жозе Моуриньо Рома Рим
Источник RAI Sport
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