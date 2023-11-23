Испания23 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
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МОУРИНЬО: «Не завтра я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии»
Португалец поделился планами
23 ноября 2023, 10:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 10:55
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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что в перспективе может возглавить один из клубов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии.
«Думаю, что однажды я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии. Да, считаю, что буду тренировать там. Но этот день не наступит завтра или послезавтра», – заявил Моуриньо.
Римская «Рома», руководимая Жозе Моуриньо, сейчас занимает 7-е место в Серии А.
Ранее Моуриньо высказался по поводу возможного возвращения в «Реал».
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