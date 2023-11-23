МОУРИНЬО: «Не завтра я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо признался, что в перспективе может возглавить один из клубов, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии.

«Думаю, что однажды я присоединюсь к чемпионату Саудовской Аравии. Да, считаю, что буду тренировать там. Но этот день не наступит завтра или послезавтра», – заявил Моуриньо.

Римская «Рома», руководимая Жозе Моуриньо, сейчас занимает 7-е место в Серии А.

Ранее Моуриньо высказался по поводу возможного возвращения в «Реал».