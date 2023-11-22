Жозе Моуриньо высказался по поводу возможного возвращения в Реал

60-летний главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо высказался по поводу возможного возвращения в мадридский «Реал».

«Вернуться в «Реал», чтобы заменить Карло Анчелотти? Флорентино Перес очень умный человек. У него уже есть супертренер, зачем думать о другом? Я мадридист, и надеюсь, что Анчелотти останется там. Он идеальный тренер для этой команды», – сказал Моуриньо.

Жозе Моуриньо тренировал королевский клуб с 2010 по 2013 год. Вместе со столичной командой он выиграл Кубок Испании 2010/11, Ла Лигу 2011/12 и Суперкубок Испании в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Моуриньо может возглавить одну из топовых национальных сборных.