Экс-тренер Челси отказался возглавить сборную Швеции
Предложение отклонил Грэм Поттер
Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер отказался от предложения стать наставником сборной Швеции.
Источник утверждает, что причиной отказа со стороны Поттера стало его желание работать с клубами, а не национальными командами. Теперь главным кандидатом на вакантное место во главе шведской сюборной является тренер «Хеккена» Пер-Матиас Хегмо.
Как известно, сборную Швеции не так давно покинул Янн Андерссон. Он ушел в отставку после невыхода команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. Шведы финишировали на 3-м месте в отборочной группе F, пропустив вперед себя сборные Бельгии и Австрии.
Напомним, ранее сообщалось, что Грэм Поттер может возглавить «Манчестер Юнайтед».
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