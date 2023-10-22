Экс-тренер Мудрика в Челси может возглавить Манчестер Юнайтед

В ближайшее время британский бизнесмен, владелец химической компании «Ineos» Джим Рэтклифф может приобрести 25% акций «Манчестер Юнайтед». Это может привести к существенным перестановкам в клубе. В том числе – на посту главного тренера.

По информации французских СМИ, новым главным тренером команды может стать экс-наставник «Челси» Грэм Поттер. К нему испытывает симпатию Дэйв Брэйлсфорд, который является руководителем спортивного подразделения «Ineos», куда входят в том числе футбольный клуб «Ницца» и велокоманда «Ineos Grenadiers».

Ожидается, что если Рэтклифф таки приобретен пакет акций «Манчестер Юнайтед», то Брэйлсфорд будет рекомендовать Поттера на пост главного тренера.