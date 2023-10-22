Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Мудрика в Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
Англия
22 октября 2023, 14:05 |
555
0

Экс-тренер Мудрика в Челси может возглавить Манчестер Юнайтед

Грэм Поттер получит еще один шанс в топ-клубе

22 октября 2023, 14:05 |
555
0
Экс-тренер Мудрика в Челси может возглавить Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

В ближайшее время британский бизнесмен, владелец химической компании «Ineos» Джим Рэтклифф может приобрести 25% акций «Манчестер Юнайтед». Это может привести к существенным перестановкам в клубе. В том числе – на посту главного тренера.

По информации французских СМИ, новым главным тренером команды может стать экс-наставник «Челси» Грэм Поттер. К нему испытывает симпатию Дэйв Брэйлсфорд, который является руководителем спортивного подразделения «Ineos», куда входят в том числе футбольный клуб «Ницца» и велокоманда «Ineos Grenadiers».

Ожидается, что если Рэтклифф таки приобретен пакет акций «Манчестер Юнайтед», то Брэйлсфорд будет рекомендовать Поттера на пост главного тренера.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Гарри Магуайр доминировал над соперником»
Чарльтон ушел последним. Как сложилась судьба выживших в катастрофе Мюнхена
Ницца – Марсель – 1:0. ПСЖ сбросили с первого места. Видеообзор матча
Грэм Поттер Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Ницца
Источник Get French Football News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Футбол | 21 октября 2023, 22:16 0
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21 октября 2023, 21:25 8
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев

Вечером 21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294

«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Футбол | 21.10.2023, 23:01
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
Футбол | 22.10.2023, 08:23
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
Коул ПАЛМЕР: «Если Мудрик так и планировал бить – отдаю ему должное»
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Футбол | 22.10.2023, 10:25
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Время Модрича в Реале завершается. Что дальше ждет хорвата?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
20.10.2023, 22:09 9
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 9
Футбол
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
ВИДЕО. Как и обещал. Зинченко получил желтую, сбив Мудрика в дерби Лондона
21.10.2023, 19:52 4
Футбол
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
21.10.2023, 21:28 66
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
21.10.2023, 20:45 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем