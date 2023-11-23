Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
Издание FourFourTwo поделилось своими выводами
Британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Арсенала».
На первой позиции в реестре оказался переход французского нападающего Тьерри Анри, который в 1999 году сменил экипировку туринского «Ювентуса» на футболку «канониров».
В топ-3 также вошли подписания Патрика Виейра и Иана Райта.
Напомним, минувшим летом Анри возглавил молодежную сборную Франции, которая летом 2024 года выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.
Лучшие трансферы «Арсенала» в истории (версия FourFourTwo):
- Тьерри Анри, из «Ювентуса» в 1999 году
- Патрик Виейра, из «Милана» в 1996 году
- Иан Райт, из «Кристал Пэлас» в 1991 году
- Деннис Бергкамп, из «Интера» в 1995 году
- Дэвид Симэн, из «Куинз Парк Рейнджерс» в 1990 году
- Клифф Бастин, из «Эксетер Сити» в 1929 году
- Робер Пирес, из «Марселя» в 2000 году
- Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в 2001 году
- Пат Дженнингс, из «Тоттенхэма» в 1977 году
- Фредрик Юнгберг, из «Хальмстада» в 1998 году
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Хорватии минимально обыграла команду Армении и вышла на Евро-2024
Блогер Sport.ua – о выступлении юношеской сборной Украины в первом раунде отбора на Евро