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Англия
23 ноября 2023, 07:49 |
993
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Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала

Издание FourFourTwo поделилось своими выводами

23 ноября 2023, 07:49 |
993
0
Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraineю Тьерри Анри

Британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Арсенала».

На первой позиции в реестре оказался переход французского нападающего Тьерри Анри, который в 1999 году сменил экипировку туринского «Ювентуса» на футболку «канониров».

В топ-3 также вошли подписания Патрика Виейра и Иана Райта.

Напомним, минувшим летом Анри возглавил молодежную сборную Франции, которая летом 2024 года выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.

Лучшие трансферы «Арсенала» в истории (версия FourFourTwo):

  1. Тьерри Анри, из «Ювентуса» в 1999 году
  2. Патрик Виейра, из «Милана» в 1996 году
  3. Иан Райт, из «Кристал Пэлас» в 1991 году
  4. Деннис Бергкамп, из «Интера» в 1995 году
  5. Дэвид Симэн, из «Куинз Парк Рейнджерс» в 1990 году
  6. Клифф Бастин, из «Эксетер Сити» в 1929 году
  7. Робер Пирес, из «Марселя» в 2000 году
  8. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в 2001 году
  9. Пат Дженнингс, из «Тоттенхэма» в 1977 году
  10. Фредрик Юнгберг, из «Хальмстада» в 1998 году
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Тьерри Анри Арсенал Лондон Патрик Виейра Иан Райт Деннис Бергкамп Дэвид Симэн Робер Пирес Сол Кэмпбелл Фредрик Юнгберг
Источник FourFourTwo
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