Назван лучший в истории трансфер лондонского Арсенала

Британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших трансферов в истории лондонского «Арсенала».

На первой позиции в реестре оказался переход французского нападающего Тьерри Анри, который в 1999 году сменил экипировку туринского «Ювентуса» на футболку «канониров».

В топ-3 также вошли подписания Патрика Виейра и Иана Райта.

Напомним, минувшим летом Анри возглавил молодежную сборную Франции, которая летом 2024 года выступит на Олимпиаде-2024 в Париже.

Лучшие трансферы «Арсенала» в истории (версия FourFourTwo):