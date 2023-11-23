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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 07:34 |
828
0

У Металлиста 1925 новый собственник и новый генеральный директор

Харьковский клуб назначил нового топ-менеджера

23 ноября 2023, 07:34 |
828
0
У Металлиста 1925 новый собственник и новый генеральный директор
ФК Металлист 1925. Андрей Неделин

Футбольный клуб «Металлист 1925» уведомил о проведении общих сборов участников, на которых рассматривались вопросы смены собственника, избрание нового состава Наблюдательного совета Общества и назначение нового генерального директора.

Согласно заявлению о регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, был изменен конечный бенефициарный владелец клуба на Владимира Носова.

Участники сборов избрали новый состав Наблюдательного совета. Были выдвинуты кандидатуры Богдана Бойко, Владимира Носова, Сергея Стороженко, Эмиля Тер-Степаняна и Андрея Куликова. Все они были избраны на два года. Председателем Наблюдательного совета стал Богдан Бойко, а заместителем председателя стал Владимир Носов.

Общее собрание участников ФК «Металлист 1925» Харьков также единогласно избрало нового генерального директора. Им стал Андрей Неделин.

Напомним, накануне, 22 ноября, стало известно, что харьковский клуб официально покинул уже бывший генеральный директор Ярослав Вдовенко.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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