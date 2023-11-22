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Украина. Первая лига
22 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 22 ноября 2023, 16:21
356
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с генеральным директором

Клуб прервал контракт с Ярославом Вдовенко

22 ноября 2023, 16:07 | Обновлено 22 ноября 2023, 16:21
356
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с генеральным директором
ФК Металлист 1925. Ярослав Вдовенко

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о том, что после немногим более трех лет работы клуб покидает уже бывший генеральный директор Ярослав Вдовенко.

На общем собрании клуба принято решение о прекращении контракта с Вдовенко по соглашению сторон.

Ярослав Вдовенко стал генеральным директором «Металлиста 1925» в сентябре 2020 года. Он пришел на должность, когда клуб выступал в Первой лиге, и сразу выразил амбиции, чтобы команда повысилась в классе в Премьер-лигу. В том же сезоне коллективу удалось выполнить эту задачу. На сегодня «Металлист 1925» вот уже третий сезон кряду представляет Харьков в элите украинского футбола.

Напомним, ранее Ярослав Вдовенко пояснил свое желание уйти из «Металлиста 1925».

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Ярослав Вдовенко Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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