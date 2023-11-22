ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с генеральным директором

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о том, что после немногим более трех лет работы клуб покидает уже бывший генеральный директор Ярослав Вдовенко.

На общем собрании клуба принято решение о прекращении контракта с Вдовенко по соглашению сторон.

Ярослав Вдовенко стал генеральным директором «Металлиста 1925» в сентябре 2020 года. Он пришел на должность, когда клуб выступал в Первой лиге, и сразу выразил амбиции, чтобы команда повысилась в классе в Премьер-лигу. В том же сезоне коллективу удалось выполнить эту задачу. На сегодня «Металлист 1925» вот уже третий сезон кряду представляет Харьков в элите украинского футбола.

Напомним, ранее Ярослав Вдовенко пояснил свое желание уйти из «Металлиста 1925».