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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:39
462
0

«Пришло время идти». Металлист 1925 покидает топ-менеджер

Ярослав Вдовенко уходит из харьковского клуба

19 ноября 2023, 10:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:39
462
0
«Пришло время идти». Металлист 1925 покидает топ-менеджер
ФК Металлист 1925. Ярослав Вдовенко

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко сообщил о прекращении работы в харьковском клубе. Причиной такого решения топ-менеджер «1925-х» назвал смену собственника в клубе.

– Скажу откровенно, с понедельника [20 ноября] я не буду работать в «Металлисте 1925», поэтому не могу сейчас ничего комментировать. В клубе сменился владелец и мне пришло время уходить.

– Владельцы решили попрощаться со старой гвардией?
– Нет, ни в коем случае. Это я решил попрощаться. Решение назрело уже давно. С предыдущими владельцами у меня все было хорошо, а с новыми – изменилась философия клуба. Поэтому я ушел.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 11-е место, имея 15 очков после 13 матчей.

Как известно, не так давно харьковский клуб покинул тренер команды Эдмар.

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Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Ярослав Вдовенко чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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