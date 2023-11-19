«Пришло время идти». Металлист 1925 покидает топ-менеджер

Генеральный директор «Металлиста 1925» Ярослав Вдовенко сообщил о прекращении работы в харьковском клубе. Причиной такого решения топ-менеджер «1925-х» назвал смену собственника в клубе.

– Скажу откровенно, с понедельника [20 ноября] я не буду работать в «Металлисте 1925», поэтому не могу сейчас ничего комментировать. В клубе сменился владелец и мне пришло время уходить.

– Владельцы решили попрощаться со старой гвардией?

– Нет, ни в коем случае. Это я решил попрощаться. Решение назрело уже давно. С предыдущими владельцами у меня все было хорошо, а с новыми – изменилась философия клуба. Поэтому я ушел.

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 11-е место, имея 15 очков после 13 матчей.

Как известно, не так давно харьковский клуб покинул тренер команды Эдмар.