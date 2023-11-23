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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 06:04
481
0

РУДЫКА: Григорчук мне сказал: можешь бегать, прыгать, отбирать, но ты дурак

Хавбек поиграл за «Металлург» Зп, «Металлист», «Мариуполь» и «Карпаты»

23 ноября 2023, 05:40 | Обновлено 23 ноября 2023, 06:04
481
0
РУДЫКА: Григорчук мне сказал: можешь бегать, прыгать, отбирать, но ты дурак
ФК Металлург Запорожье. Сергей Рудыка

Бывший полузащитник запорожского Металлурга, харьковского Металлиста, Мариуполя и львовских Карпат Сергей Рудыка вспомнил собственный футбольный путь.

– В начале сезона 2008/09 вы дебютировали за первую команду Металлурга, выйдя на замену в матче УПЛ против Зари (0:0). Как это было?

– Играли в Луганске. Тренером тогда был Анатолий Чанцев. Вышел на замену в конце первого тайма вместо Владимира Аржанова. Что-то тренерский штаб был очень недоволен его игрой, потому выпустили меня.

Очень волновался, но когда вышел на поле и отдал несколько, слава Богу, удачных пасов, успокоился. Переживать не было времени.

– Помощником Чанцева тогда был еще молодой Юрий Вернидуб. Каким он тогда был?

– С Юрием Николаевичем я познакомился еще немного раньше, потому что занимался вместе с его сыном Виталиком в школе. Вернидуба все воспринимали как поигравшего на самом высоком уровне человека, это был топ-футболист. Когда он стал тренером, его сначала очень уважали за игровые заслуги.

Его сильными чертами были и остаются сейчас умения психологически настроить команду на игру, сплотить коллектив, мотивировать.

– В Металлурге вы пересекались с еще одним украинским топ-тренером на взлете его карьеры – Романом Григорчуком. Он руководил командой несколько матчей в начале сезона 2009/10, однако вы у него совсем не играли. Он вас не видел в своей команде?

– Григорчук сказал мне одну фразу, после которой все стало понятно: «Серый, у тебя все есть для футбола. Ты можешь и бегать, и прыгать, и отбирать, но ты – дурак». Это касалось дисциплины за пределами футбольного поля. Для Григорчука дисциплина была на первом месте, а у меня были с этим некоторые проблемы. Так что тренер рассчитывал на других исполнителей.

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Сергей Рудыка Металлург Запорожье Роман Григорчук Юрий Вернидуб
Источник Украинский футбол
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