ФОТО. Пушич на базе Руха готовит Шахтер к матчу против Полесья

Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку чемпионата Украины с «Полисьям», который состоится 24 ноября во Львове.

В среду, 22 ноября, команда провела тренировку на базе учебно-тренировочного центра ФК «Рух».

К «оранжево-черным» присоединились почти все сборники, так что главный тренер Марино Пушич предложил подопечным максимально насыщенное занятие. Начав с теоретического видеоанализа, затем игроки размялись в фитнес-зале, а уже потом переместились на футбольное поле.

Основная часть сессии состояла из упражнений на удержание мяча в квадратах, отработки тактических и игровых элементов. Отдельно тренерский штаб провел специальную работу с вингерами и фулбеками.

Матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится в пятницу, 24 ноября, на «Арене Львов». Начало – в 19:00.

⚽️ Паузу на матчі збірних завершено ⛔️ Готуємося до повернення клубного футболу 🧡



⚒ Збірники «Шахтаря» повернулися до роботи 😍



📸 Новини команди та більше фото з тренування: https://t.co/JXs0DDCj54.#Shakhtar #ШахтарПолісся pic.twitter.com/MPrOEFrAia — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 22, 2023