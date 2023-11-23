ФОТО. Пушич на базе Руха готовит Шахтер к матчу против Полесья
Матч 15-го тура УПЛ пройдет 24 ноября в 19:00 на Арене Львов
Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку чемпионата Украины с «Полисьям», который состоится 24 ноября во Львове.
В среду, 22 ноября, команда провела тренировку на базе учебно-тренировочного центра ФК «Рух».
К «оранжево-черным» присоединились почти все сборники, так что главный тренер Марино Пушич предложил подопечным максимально насыщенное занятие. Начав с теоретического видеоанализа, затем игроки размялись в фитнес-зале, а уже потом переместились на футбольное поле.
Основная часть сессии состояла из упражнений на удержание мяча в квадратах, отработки тактических и игровых элементов. Отдельно тренерский штаб провел специальную работу с вингерами и фулбеками.
Матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится в пятницу, 24 ноября, на «Арене Львов». Начало – в 19:00.
⚽️ Паузу на матчі збірних завершено ⛔️ Готуємося до повернення клубного футболу 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 22, 2023
⚒ Збірники «Шахтаря» повернулися до роботи 😍
📸 Новини команди та більше фото з тренування: https://t.co/JXs0DDCj54.#Shakhtar #ШахтарПолісся pic.twitter.com/MPrOEFrAia
👊🏻 Збірники повертаються до розташування команди!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 22, 2023
🧡 Дивіться, як «Шахтар» готується до матчу з «Поліссям». #Shakhtar #ШахтарПолісся pic.twitter.com/iX3Cd1UUml
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