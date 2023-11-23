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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 23 ноября 2023, 02:40
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0

ФОТО. Пушич на базе Руха готовит Шахтер к матчу против Полесья

Матч 15-го тура УПЛ пройдет 24 ноября в 19:00 на Арене Львов

23 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 23 ноября 2023, 02:40
80
0
ФОТО. Пушич на базе Руха готовит Шахтер к матчу против Полесья
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» готовятся к поединку чемпионата Украины с «Полисьям», который состоится 24 ноября во Львове.

В среду, 22 ноября, команда провела тренировку на базе учебно-тренировочного центра ФК «Рух».

К «оранжево-черным» присоединились почти все сборники, так что главный тренер Марино Пушич предложил подопечным максимально насыщенное занятие. Начав с теоретического видеоанализа, затем игроки размялись в фитнес-зале, а уже потом переместились на футбольное поле.

Основная часть сессии состояла из упражнений на удержание мяча в квадратах, отработки тактических и игровых элементов. Отдельно тренерский штаб провел специальную работу с вингерами и фулбеками.

Матч 15-го тура УПЛ «Шахтер» – «Полесье» состоится в пятницу, 24 ноября, на «Арене Львов». Начало – в 19:00.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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