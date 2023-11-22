Украина. Премьер лига22 ноября 2023, 19:31 |
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ВИДЕО. Вернулись сборники. Шахтер готовится к матчу с Полесьем
Матч против одного из лидеров
22 ноября 2023, 19:31 |
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После паузы на матчи сборных «Шахтер» в УПЛ сыграет против «Полесья». Сегодня в состав команды Марино Пушича вернулись игроки сборных, которые приступили к работе.
Матч с «Полесьем» состоится 24 ноября.
«Шахтер» с 24 очками идет 4-м, а их соперник с 29 пунктами занимает второе место.
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