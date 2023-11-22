ВИДЕО. Вернулись сборники. Шахтер готовится к матчу с Полесьем

После паузы на матчи сборных «Шахтер» в УПЛ сыграет против «Полесья». Сегодня в состав команды Марино Пушича вернулись игроки сборных, которые приступили к работе.

Матч с «Полесьем» состоится 24 ноября.

«Шахтер» с 24 очками идет 4-м, а их соперник с 29 пунктами занимает второе место.