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  4. ВИДЕО. Вернулись сборники. Шахтер готовится к матчу с Полесьем
Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 19:31 |
205
0

ВИДЕО. Вернулись сборники. Шахтер готовится к матчу с Полесьем

Матч против одного из лидеров

22 ноября 2023, 19:31 |
205
0
ВИДЕО. Вернулись сборники. Шахтер готовится к матчу с Полесьем
ФК Шахтер

После паузы на матчи сборных «Шахтер» в УПЛ сыграет против «Полесья». Сегодня в состав команды Марино Пушича вернулись игроки сборных, которые приступили к работе.

Матч с «Полесьем» состоится 24 ноября.

«Шахтер» с 24 очками идет 4-м, а их соперник с 29 пунктами занимает второе место.

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Источник Sport.ua
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