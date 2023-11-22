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  4. Яремчук раскритиковал новость о его проблемной адаптации в Валенсии
Испания
22 ноября 2023, 22:16 |
682
3

Яремчук раскритиковал новость о его проблемной адаптации в Валенсии

Роман рассказал, что последние слухи о его проблемах в команде неправдивы

22 ноября 2023, 22:16 |
682
3
Яремчук раскритиковал новость о его проблемной адаптации в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук раскритиковал новость, об основных причинах, мешающих адаптироваться ему в испанской «Валенсии».

«Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите «Яремчук – дно». К сожалению, это все, что вы можете сделать! Такие люди создают фейки и складывается плохое впечатление о человеке. Следите, что вы читаете», – написал Яремчук в инстаграме под сообщением спортивного источника.

В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отличился.

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Роман Яремчук Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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Владислав Рейский
топ нап)
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inoj
Краще б мовчав, бо вийшло як по Марк Твену ".. розвіяв всі сумніви."
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0
contr
Яремчук-дно !
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0
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