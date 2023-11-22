Яремчук раскритиковал новость о его проблемной адаптации в Валенсии
Роман рассказал, что последние слухи о его проблемах в команде неправдивы
Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук раскритиковал новость, об основных причинах, мешающих адаптироваться ему в испанской «Валенсии».
«Если я играю плохо, это не значит, что у меня проблемы в коллективе, никогда таких не было… Уже просто напишите «Яремчук – дно». К сожалению, это все, что вы можете сделать! Такие люди создают фейки и складывается плохое впечатление о человеке. Следите, что вы читаете», – написал Яремчук в инстаграме под сообщением спортивного источника.
В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отличился.
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